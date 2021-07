Así son los 7 jugadores del filial escogidos por Koeman para la pretemporada

Fútbol Español

La pandemia del coronavirus ha comportado que este verano se hayan juntado la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos, y eso ha obligado al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, a contar con siete jugadores del filial en este inicio de la pretemporada ante las numerosas bajas por los compromisos con las selecciones, que se han sumado a las de los lesionados.



Los afortunados son los porteros Iñaki Peña y Arnau Tenas, el defensa Arnau Comas, los centrocampistas Nico González y Pablo Martín 'Gavi', y los delanteros Álex Collado y Yusuf Demir.



La oportunidad se les presenta en un momento muy óptimo para ellos, ya que el Barça no tiene dinero para fichar y debe rebajar imperiosamente la masa salarial (entre otras cosas, para poder inscribir a Leo Messi).



Así pues, los jóvenes de La Masia pueden convertirse en los sustitutos de los nombres de peso que probablemente abandonarán la nave azulgrana este verano.



Los siete ya participaron en el primer entrenamiento de la pretemporada este lunes y se espera que también formen parte del resto de sesiones de la semana.



La duda es cuáles de ellos se quedarán cuando empiecen a regresar los internacionales que ahora mismo están de vacaciones y si algunos contarán para Koeman una vez comience la temporada oficial.



A continuación, analizamos la situación de cada uno de ellos:



Iñaki Peña (1999)



Es el más conocido para la afición azulgrana porque hizo las funciones de tercer portero del primer equipo durante los tres últimos cursos, aunque no llegó a debutar en ningún partido.



Pieza fundamental del filial, el club lo contempla como un posible segundo portero si Norberto Murara 'Neto' finalmente abandona el Barcelona. Peña puede tener un papel relevante en esta pretemporada a causa de la baja por lesión de Marc-André Ter Stegen.



Arnau Tenas (2001)



Es otro portero con potencial para ocupar un lugar en la plantilla de Koeman, pero ahora mismo Peña le va un paso por delante, sobre todo por una cuestión de experiencia.



Aunque Tenas también sabe lo que es entrar en las convocatorias del primer equipo. La marcha de Neto podría comportar que compaginase las funciones de tercer portero con las de titular del filial.



Arnau Comas (2000)



Desde la posición de central se erigió como una de las piezas clave para que el Barcelona B estuviese a punto de lograr el ascenso a Segunda División A el pasado curso.



Aún no ha entrado en ninguna convocatoria oficial con el primer equipo, pero se le contempla como uno de los propietarios del eje defensivo azulgrana en unos años. El adiós de alguno de los centrales, como el de Samuel Umtiti, le podría ayudar a contar con algunos minutos este curso.



Nico González (2002)



El hijo del histórico jugador del Deportivo de la Coruña, Fran González, ha demostrado que tiene fútbol en sus piernas como para igualar o incluso superar el rendimiento de su padre.



Ahora mismo, el centrocampista es una de las grandes perlas de La Masia y durante la pretemporada se puede ver beneficiado por la participación de Pedro González 'Pedri' en los Juegos Olímpicos y por las complicaciones a la hora de renovar de otro canterano como Ilaix Moriba, que lo han apartado temporalmente del primer equipo.



Además, la más que probable marcha del centrocampista bosnio Miralem Pjanic podría abrirle el camino para convertirse en el sustituto de Sergio Busquets en la posición de pivote.



Pablo Martín 'Gavi' (2004)



Es el más pequeño de los siete y el que más necesita coger experiencia con los grandes para poder afrontar retos mayores en el futuro.



De hecho, este centrocampista, fichado del Betis en 2016, hasta ahora tan solo ha disputado 84 minutos en la Segunda División B con el filial del Barcelona. Pero su técnica y desparpajo le pueden dar protagonismo este curso a las órdenes de Sergi Barjuán.



Álex Collado (1999)



Es una de aquellas eternas promesas que acumulan años en el filial azulgrana y que no acaban de dar el paso al primer equipo, como en el pasado sucedió con Marc Cucurella, Carles Aleñà o Sergi Palencia.



Ya con 22 años, este extremo derecho está ante su última oportunidad de convencer al técnico del primer equipo para que le haga un hueco en la plantilla.



Sin duda, la cesión de Francisco Trincao al Wolverhampton le puede ayudar a derribar la puerta definitivamente. Collado ya ha debutado en Liga con el Barcelona.



Yusuf Demir (2003)



La perla austríaca de 18 años llegó como cedida la semana pasada del Rapid Viena y empezará con ficha del filial pero no se descarta que pueda acabar teniendo protagonismo en el primer equipo este mismo curso.



Motivos no le faltan. Puede jugar de extremo y de mediapunta, tiene gol y ya ha debutado con la selección absoluta de Austria a pesar de su edad. Además, disputó 31 partidos de Liga con el Rapid Viena, con seis goles y cuatro asistencias, y cuatro de Liga Europa, consiguiendo otro tanto.



Koeman eligió dos jugadores más del filial para empezar la pretemporada, el delantero Ilias Akhomach (2004) y el defensa Santi Ramos Mingo (2001), pero los dos dieron positivo por coronavirus en las pruebas PCR y deberán permanecer aislados hasta haberse recuperado. / EFE