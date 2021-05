El Barcelona no quiere agachar la cabeza antes de hora

Fútbol Español

Sábado 15| 12:43 pm





El Barcelona, que prácticamente ya no tiene opciones de ganar LaLiga tras empatar ante el Atlético de Madrid y el Levante, recibirá al Celta de Vigo el domingo a las 18.30 horas (16.30 GMT) con ganas de finalizar la temporada con la cabeza alta, uno de los motivos por los que el jueves el presidente Joan Laporta se reunió con el entrenador Ronald Koeman en un restaurante barcelonés.



El conjunto colchonero, el líder, ya se encuentra a cuatro puntos de distancia y el Real Madrid a dos cuando tan solo faltan por disputarse seis, pero los azulgranas no quieren acabar con un mal sabor de boca una temporada en la que estaban destinados a no levantar títulos y han acabado conquistando la Copa del Rey y haciendo una notable segunda vuelta en la competición regular.



Este es el propósito de Laporta, quien aún no ha decidido si Koeman seguirá como técnico la próxima temporada o buscará una alternativa para afrontar el futuro del Barcelona.



Las dos últimas jornadas de Liga se disputarán en horario unificado y este hecho no permitirá al conjunto azulgrana poner presión a los rivales con un triunfo, oportunidad que sí tuvo el pasado martes pero que desaprovechó al empatar a tres ante el Levante. Los posteriores triunfos del Atlético de Madrid y el Real Madrid aún le complicaron más la situación.



Además, en el Ciutat de València el azulgrana Sergi Roberto se resintió de su lesión en el recto femoral del muslo derecho y prácticamente se descarta que vuelva a pisar un terreno de juego esta temporada.



También será baja ante el Celta el central Óscar Mingueza, quien se ha unido a la dinámica del filial para afrontar la promoción de ascenso a Segunda División A. Este domingo el Barça B disputará las semifinales ante el UCAM Murcia en el Estadio Municipal Vicente Sanz de Don Benito.



Otro futbolista que estuvo a punto de acudir a la cita de García Pimienta es el centrocampista Ilaix Moriba, pero finalmente la baja de Frenkie de Jong por acumulación de tarjetas obligó a Koeman a mantenerlo en el primer equipo. El resto de bajas ante el conjunto gallego serán los lesionados de larga duración Ansu Fati y Phillipe Coutinho.



El Celta de Vigo, por su parte, necesita ganar este domingo en el Camp Nou y que Betis o Villarreal pinchen en sus respectivos partidos ante Huesca y Sevilla para llegar a la última jornada con opciones de pelear una plaza europea.



El equipo dirigido por Eduardo Coudet viaja a Barcelona en su mejor momento de la temporada después de encadenar cuatro victorias consecutivas, liderado por el gran momento de forma que atraviesan Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito.



El Celta llega justo de gasolina y corto de efectivos a este final de curso. Sin dos de sus pilares, el defensa colombiano Jeison Murillo y el mediocentro peruano Renato Tapia, la segunda línea ha respondido a la exigencia, especialmente el internacional sub-21 Fran Beltrán, que se ha reivindicado como mediocentro defensivo.



Coudet únicamente realizará dos cambios respecto al último partido. El central mexicano Néstor Araujo regresará al once tras cumplir sanción ante el Getafe, formando pareja con Joseph Aidoo. La otra novedad estará en la vuelta del capitán Hugo Mallo al lateral derecho. Aarón Martín es fijo en el izquierdo, al igual que los seis de arriba: Beltrán, Brais, Denis, Nolito, Aspas y Mina.







Puestos: Barcelona (3º, 76 puntos); Celta de Vigo (8º, 50 puntos)



La clave: El estado anímico del Barcelona después de dos empates consecutivos que le han alejado del título de Liga ante un Celta que llega al Camp Nou con la moral por las nubes tras cuatro triunfos consecutivos.



El dato: El conjunto vigués no vence en el feudo azulgrana desde la temporada 2014-2015, cuando se impuso con un solitario tanto de Joaquin Larrivey.

La frase: Ronald Koeman: "Es importante creer y seguir, intentando ganar y esperar"



El entorno: La reunión del presidente Joan Laporta con el entrenador Ronald Koeman, quien no tiene asegurada su continuidad a pesar de finalizar el contrato en verano del 2022, marcó la previa del partido en un Barcelona que tras el empate del martes ante el Levante ya ha empezado a centrarse en las decisiones trascendentales de cara al curso que viene.

EFE