El Barça, obligado a meter presión por la Liga

El Barcelona visita al Levante con la obligación de ganar para meter presión a sus rivales por el título la Liga, mientras que al equipo local le basta un punto para certificar matemáticamente la permanencia en Primera División.



El conjunto que dirige Ronald Koeman acude a este partido con el regusto amargo que en la última jornada dejó el empate en el Camp Nou frente al Atlético de Madrid (0-0). Una gran parte de las opciones azulgranas para ganar LaLiga pasaban por lograr una victoria frente a los rojiblancos y esperar un tropiezo del Real Madrid ante el Sevilla, que finalmente se produjo (2-2).



Sin embargo, el empate contra el Atlético deja al conjunto barcelonista sin depender de sí mismo, a expensas de que pinchen los dos equipos madrileños en las tres jornadas restantes. Eso sí, para tener alguna posibilidad, es indispensable que los hombres de Koeman sumen de tres en tres hasta final de temporada.



Ante el Levante, los azulgranas se juegan la supervivencia. Todo ello, con la duda del centrocampista Sergio Busquets, que tuvo que ser sustituido ante el Atlético tras recibir un cabezazo en la cara del rojiblanco Stefan Savic.



Según el último parte médico del Barça, Busquets "progresa favorablemente" de una fisura maxilar superior que sufrió tras el golpe. Si el mediocentro de Badia del Vallés no llega a tiempo, su puesto en el once podría ocuparlo Ilaix Moriba, su sustituto en el duelo ante el Atlético, o Sergi Roberto, junto a los habituales Frenkie de Jong y Pedri González.



Por su parte, el técnico Ronald Koeman regresará al banquillo tras cumplir dos partidos de sanción por decirle "vaya personaje" al cuarto árbitro del Barcelona-Granada (1-2). Lo más probable es que frente al Levante el neerlandés repita el sistema 3-5-2, con tres centrales y dos carrileros, consolidado desde hace muchas jornadas.



El uruguayo Ronald Araujo, que entró en el segundo tiempo ante el Atlético, podría quitarle la titularidad a Óscar Mingueza y formar así la zaga junto a Gerard Piqué y Clement Lenglet, acompañados por Sergiño Dest y Jordi Alba en los carriles.



En la delantera, la novedad podría ser la entrada de Ousmane Dembélé por Antoine Griezmann como compañero del indiscutible Leo Messi. Los atacantes Ansu Fati y Philippe Coutinho siguen de baja, ambos lesionados de larga duración.



El Levante, mientras, rompió una racha de cuatro derrotas seguidas con un empate ante el Alavés (2-2) en un partido en el que, según su entrenador, Paco López, recuperó sus mejores sensaciones.



Los jugadores Nemanja Radoja y Nikola Vukcevic siguen, en principio, lesionados y la gran novedad en la convocatoria podría ser la presencia de José Campaña, que recibió el alta médica la pasada semana y no juega desde noviembre de 2020.



Además, el central Sergio Postigo sufrió el pasado sábado en Vitoria un esguince en el tobillo izquierdo y podría ser baja para este encuentro.



Paco López explicó tras el partido ante el Alavés que Jorge Miramón había acabado muy cansado, así que podría dejar su sitio en el equipo a Coke o Son, mientras que el técnico no ha querido desvelar en sus últimas comparecencias quién será el portero.



Futbolistas como Bardhi, Vezo o Roger, que fueron suplentes en la última jornada, podrían entrar en el once inicial para dar descanso a algunos compañeros. Además, el joven Álex Cantero, tras dos partidos seguidos en el once, podría empezar el choque en el banquillo.

