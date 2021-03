Simeone: Estoy muy bien, esta Champions nos costó y hay que aceptarlo

Fútbol Español

Miércoles 17| 7:36 pm





Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles que no busca "excusas" en la eliminación de la Liga de Campeones contra el Chelsea, insistió en que el rival fue "mejor", advirtió de que no se arrepiente del plan de partido en la ida, apuntó que la Champions le costó a su equipo en toda esta temporada y consideró este día de "aprendizaje".



"Yo estoy muy bien. Esta Champions nos costó desde el inicio. Acordémonos de lo de Rusia, Alemania, Salzburgo... Nos costó. Y hay que aceptarlo. Yo no miento, la realidad es la que es, tenemos que seguir mejorando, creciendo, tenemos un futuro prometedor y un presente importante. Y, a partir del gran esfuerzo que hicimos hoy, creceremos. Hay que aprender. Hoy es un día de aprendizaje", dijo en la conferencia de prensa vía telemática desde Stamford Bridge.



Para él, el hincha del Atlético "debe estar molesto, dolido, decepcionado, como tiene que estar". "Y a partir de mañana, a más tardar el viernes, resetear y volver a pensar en lo que tenemos por delante, que con humildad y con trabajo seguiremos llevándolo adelante", declaró Simeone, que no tiene "absolutamente ningún miedo" de que esta derrota afecte a su equipo para el futuro.



"Hay que felicitar al rival cuando es superior", valoró el técnico, que repasó que su equipo intentó la presión alta sobre su rival, pero sin éxito. "No pudimos atacar como hubiésemos querido", admitió también Simeone, que asumió las decisiones que tomó a lo largo de la eliminatoria y de las que no se arrepiente.



"Es muy fácil arrepentirse después de que terminó el partido. Las cosas que pasan después del partido no se pueden solucionar. No hay arrepentimiento. Uno hace lo que cree que hay que hacer y están ustedes para criticar, que es parte de esto", explicó en 'Movistar', preguntado específicamente por el plan defensivo del duelo de ida.



Este miércoles, en la vuelta en Londres, Simeone sustituyó a Luis Suárez con 1-0 en contra a falta de media hora. "Porque creía lo que mostré, que poniendo a Llorente y Saúl en bandas, Lemar en medio, Correa dándole dinámica y dándole la posibilidad a Dembélé jugando de delantero más Joao podíamos repartir con más dinámica el ataque y no amontonar delanteros".



"Es normal que el futbolista quiera seguir jugando", dijo el técnico sobre el supuesto enfado de Luis Suárez por el cambio antes a 'Movistar', donde también habló del posible penalti a Yannick Carrasco con 0-0 en el marcador: "No busco excusas si fue penal o no. Es un episodio que el árbitro entendió de esa manera. Ellos fueron mejores. Cuando el rival es mejor, felicitarlo, mejorar, aprender y resetear para volver a pensar en la Liga".



A pesar de la derrota, Simeone expresó que se queda "con las cosas positivas del partido". "El encuentro de Joao fue para mi gusto muy bueno, en todos los conceptos, en regularidad, en continuidad de juego, en responsabilidad de cómo jugar el partido, creció Saúl en el segundo tiempo, gran partido de Giménez y Savic...", enumeró el preparador argentino entre lo positivo.



Y no consideró que la actual posición en la Liga alivie el peso de la eliminación de este miércoles en la Liga de Campeones: "Siempre es mejor pasar, ganar, en competiciones tan importantes y tan bonitas como es la Champions, pero no pudimos, fueron mejores". EFE