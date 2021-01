Jovic se queda en Madrid por una sobrecarga

Fútbol Español

Viernes 8| 3:59 pm





Madrid. El delantero serbio Luka Jovic es baja de última hora en el Real Madrid para el encuentro liguero de este sábado en Pamplona ante Osasuna, para el que finalmente viajan 22 jugadores de la primera plantilla por las bajas del brasileño Rodrygo Goes y Dani Carvajal.



El Real Madrid ha informado de un problema en la última sesión de entrenamiento sufrido por Jovic, que le impidió integrar la expedición a Pamplona.



Una "sobrecarga" en la pierna izquierda, según reza el parte médico del club blanco, provoca la baja de un jugador que no está teniendo minutos con Zinedine Zidane y que, entre lesiones y suplencias, no juega un solo minuto en dos meses. El 8 de noviembre, con siete minutos en la derrota de Mestalla ante el Valencia, fue su última aparición.



El técnico del Real Madrid no ha citado a ningún canterano para cubrir el hueco que deja Jovic en la convocatoria y finalmente la convocatoria se reduce a 22 futbolistas con Sergio Ramos como novedad.



Los jugadores citados son: Courtois, Lunin, Diego Altube, Odriozola, Sergio Ramos, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Odegaard, Isco, Hazard, Benzema, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Vinicus, Mariano. EFE