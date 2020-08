Víctor Font a Bartomeu: "Si sigues, apoyaremos moción de censura"

REDACCIÓN MERIDIANO | @MERIDIANOONLINE

Víctor Font, uno de los posibles candidatos para la presidencia del club cuando se realicen las elecciones en marzo 2021, se pronunció a través de twitter sobre la decisión de Lionel Messi de dejar el Barcelona y la posición de la directiva, en tomar acciones legales, al mando de su mandamás Josep Bartomeu.

"En caso de que Bartomeu siga sin escuchar, @sialfutur apoyará activo a la moción de censura ya en marcha", escribió. Sí al futur es el proyecto que lidera Font para transformar el Barcelona.

"Sabes perfectamente que si los culés pudiéramos ir al Estadio, todo el campo sería un clamor: Bartolomé pliega ya! No has sido capaz ni de custodiar el mejor de la historia, un mito hecho en casa. Por eso insistimos: Bartolomé dimisión y elecciones lo antes posible". cerró.

Saps perfectament que si els culers poguéssim anar a l’Estadi, tot el camp seria un clam: Bartomeu plega ja! No has estat capaç ni de custodiar el millor de la història, un mite fet a casa. Per això insistim: Bartomeu dimissió i eleccions el més aviat possible!