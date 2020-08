Todibo confirma que es él quien ha dado positivo por coronavirus

Fútbol Español

Miércoles 12| 12:12 pm





El central francés Jean-Clair Todibo ha confirmado este miércoles que es él quien ha dado positivo por coronavirus, aunque es asintómatico y se encuentra bien, confinado en su domicilio.



Las alarmas saltaron esta mañana cuando el FC Barcelona anunció que las pruebas PCR a las que se sometieron el martes el grupo de nueve jugadores del FC Barcelona que hoy inician la pretemporada determinó la existencia de un positivo asintómatico por Covid-19.



En un comunicado, la entidad azulgrana no desveló la identidad del mismo, pero el club informó de que el jugador en cuestión no había estado en contacto con los miembros del primer equipo que viajarán mañana a Lisboa para jugar el viernes los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.



Los nueve jugadores que se incorporaron a los entrenamientos son Pedri, Trincao, Rafinha, Aleñá, Oriol Rosell, Miranda, Matheus, Todibo y Wague.



Horas después, Todibo ha confirmado su positivo en las redes sociales: "Hola a todos, os informo que he dado positivo por Covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus. Gracias a todos por el apoyo y ánimo a todas las personas que también lo estén viviendo de cerca. Un saludo".

EFE