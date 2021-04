Machís, Kenedy y Soro, al margen del grupo en la última sesión en Granada

Europa League

El Granada español completó su último entrenamiento en la capital antes de viajar el miércoles a Inglaterra, donde el jueves se medirá con el Manchester United en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa, en una sesión a la que faltaron seis jugadores, entre ellos los extremos Alberto Soro, el venezolano Darwin Machís y el brasileño Robert Kenedy.



El entrenador del Granada, Diego Martínez, dirigió este martes una sesión de trabajo que estuvo abierta a la prensa en los primeros minutos y que supuso el penúltimo entrenamiento de los rojiblancos antes del histórico partido del jueves en Old Trafford, adonde el equipo granadino llega con un 2-0 adverso de la ida.



No se ejercitó el brasileño Kenedy, aquejado de un golpe en el tobillo tras recibir una fuerte entrada del francés Paul Pogba en el partido de ida del pasado jueves, ni tampoco Machís, que jugó el choque completo de LaLiga Santander del pasado domingo contra el Valladolid y lo acabó sin aparentes problemas.



Además, lo hizo al margen del grupo Alberto Soro, que el lunes sí que trabajó al mismo ritmo que sus compañeros tras varias semanas de baja por una lesión de rodilla.



Completaron el parte de bajas del Granada el central portugués Domingos Duarte, el medio Luis Milla y el central colombiano Neyder Lozano, todos ellos lesionados y bajas seguras para el jueves junto al medio camerunés Yan Eteki, este último por sanción.



El Granada viajará hasta Manchester este miércoles por la mañana y por la tarde realizará en Old Trafford su último entrenamiento previo al partido del jueves. EFE