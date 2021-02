La Real Sociedad estudia campos alternativos para jugar contra el United

Europa League

La Real Sociedad está estudiando distintas posibilidades de campos alternativos para el caso de que el Manchester United no pueda desplazarse al Reale Arena el 18 de febrero, para el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa de fútbol, debido a las restricciones impuestas a los vuelos procedentes del Reino Unido.



El temor a la expansión de la variante británica de la covid-19 llevó al Gobierno de España a restringir la entrada de vuelos y barcos procedentes del Reino Unido, con excepción de los que transporten exclusivamente a pasajeros españoles o andorranos.



Por este motivo, el Manchester United no puede entrar en España mientras dure esta medida, que tiene como plazo el 16 de febrero, en el caso de que no se prorrogue por tercera vez.



El partido de ida en el Reale Arena está programado para el 18 de febrero, pero el protocolo de UEFA establece que el próximo lunes debe estar decidida la sede del partido, por lo que ha invitado a la Real a que plantee escenarios alternativos ante la alta posibilidad de que el Manchester no pueda viajar a San Sebastián, han informado fuentes del club.



La Real Sociedad da por hecho que si continúa la misma situación sanitaria tampoco se podrá jugar el partido de vuelta el 25 de febrero en Old Trafford, sino en otro campo alternativo.



El próximo lunes, los clubes, en contacto con la UEFA, decidirán las sedes definitivas de estos dos encuentros.



La UEFA hizo público este martes un anexo a la normativa de la Liga de Campeones con reglas especiales para la fase eliminatoria ante la covid-19 que incluye fechas como límite para que los clubes comuniquen cualquier restricción de viaje que impida que los partidos se jueguen en las sedes aprobadas.



El "Anexo K" indica que los clubes deben garantizar que los partidos se puedan disputar según lo previsto y cooperar con su federación nacional para obtener exenciones de las autoridades competentes ante posibles restricciones de viaje, como cierre fronteras y exigencia de cuarentena.



En el caso de que dichas exenciones no sean concedidas, se deben buscar sedes alternativas. EFE