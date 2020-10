Carlos Bacca: Nuestro objetivo es ser primeros

Europa League

Miércoles 28| 8:01 am





El delantero colombiano del Villarreal, Carlos Bacca, en la víspera del duelo con el Qarabag azerbaiyano, que el objetivo del conjunto castellonense es ser primero de su grupo de la Liga Europa.



“Ganar este partido es fundamental. Todos los puntos son importantes. Queremos ser primeros y por ello debemos ir a por los tres puntos. Jugamos con un gran rival y no lo pondrá fácil, pero estamos muy motivados y con muchas ganas en esta competición”, dijo en rueda de prensa.



"Ganar es complicado, debemos ser primeros por lo que somos como equipo, pero paso a paso y con los pies en la tierra. Ganar no es fácil y hay que poner piedra a piedra”, agregó al respecto.



El jugador de Puerto Colombia regresa al equipo en este partido y apuntó que vuelve con la ilusión de dar lo mejor de su rendimiento. “Estaba en un gran momento y me lesioné, estaba dando lo mejor de mi y llegó la lesión. Estoy con la ilusión del primer día en una competición en la que he disfrutado tanto y espero seguir haciéndolo con el Villarreal”, indicó.



Tuvo palabras de elogio para su técnico, Unai Emery, del que comentó que es un entrenador que le ha sacado "mucho rendimiento" y que cuando estaba en crecimiento en el Sevilla le dio "muchos consejos que en aquella época no entendía" pero que con el tiempo puso en práctica.



Sobre el rival, Bacca apuntó que espera un rival "complicado" al que ha podido "observar y ver como se mueven en defensa, con la idea analizar sus movimientos" , además de indicar que es un equipo que "juega bien" a pesar de llegar al partido con "malos resultados" pero con la "ilusión de poder jugar en Europa".



La clave del partido para el atacante colombiano será "hacer lo que venimos haciendo, poner en práctica lo que diseña el mister, siendo intensos, presionar cuando se pierda la pelota y respetando al rival. Somos favoritos de grupo y cualquier rival te puede sorprender. Es algo que ya vimos con el Sivasspor, que nos igualaron un partido que parecía que teníamos muy encarrilado”. EFE