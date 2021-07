Rusia despide al seleccionador Stanislav Cherchésov tras fracaso en Eurocopa

Eurocopa

Jueves 8| 10:03 am





La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) rescindió hoy el contrato con el director técnico de la selección rusa, Stanislav Cherchésov, tras el reciente fracaso de su equipo en la Eurocopa 2020.



"Junto a Stanislav tomamos la decisión de rescindir su contrato" anunció el presidente de la UFR, Alexandr Diukov, en el canal de Telegram de la Unión.



Según el directivo, "la UFR iniciará la búsqueda de candidatos para el puesto del entrenador principal que preparará el equipo para los partidos eliminatorios del Mundial de 2022".



La selección rusa no se clasificó a los octavos de final de la Eurocopa 2020 y ocupó el último lugar del grupo B tras dos derrotas.



El pasado 30 de julio, Cherchésov aceptó la responsabilidad por el fracaso de la selección nacional en la Eurocopa, después de que el Comité Técnico de la Unión del Fútbol de Rusia declarase su trabajo insatisfactorio.



Según el entrenador, el equipo estaba bien preparado "en el plano funcional", pero no tuvo el suficiente "coraje y emociones" que hubiesen ayudado "a los jugadores a soltarse y mostrar sus mejores cualidades".



Ese mismo día, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió hacer cambios en la dirección de los equipos de fútbol y hockey sobre hielo tras los fracasos en la Eurocopa de fútbol 2020 y el Campeonato mundial de hockey.



El mandatario constató que "la selección de hockey no hizo un buen papel, y la de fútbol, mucho peor. Se trata de un hecho que no pasará desapercibido. Pero tenemos especialistas y debemos confiar en ellos", dijo. EFE