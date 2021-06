Roberto Martínez: "Eden Hazard, De Bruyne y Witsel serán titulares"

Eurocopa

Domingo 20| 2:42 pm





El seleccionador belga, Roberto Martínez, confirmó este domingo que este lunes, ante Finlandia, Eden Hazard, Kevin de Bruyne y Axel Witsel serán por primera vez titulares en esta Eurocopa.



"Saldrán de inicio Hazard, De Bruyne y Witsel. Es muy importante que los tres sean titulares mañana", dijo durante la rueda de prensa previa a la tercera jornada en el Grupo B.



Martínez comentó que no tiene costumbre de anunciar el once con un día de antelación, pero que ha decidido hacer una excepción con ese trío de jugadores. "Los tres han tenido un programa individual", apuntó.



El madridista Eden Hazard había sido suplente en los dos primeros partidos; el centrocampista del Manchester City, que se lesionó en la final de la Liga de Campeones, salió en la segunda parte ante los daneses y marcó un gol; y Witsel, que se rompió el tobillo en enero, también dispuso de minutos en el último encuentro.



Por lo demás, Martínez adelantó también que introducirá otros cambios en el equipo, al igual que hizo en el Mundial de 2018, con la intención de que todos los convocados dispongan de minutos durante la fase de grupos. "Lo considero importante para el resto de la competición. Es nuestro tercer partido en nueve días", explicó.



Preguntado si Romelu Lukaku descansará este lunes, señaló que el delantero del Inter "siempre quiere ganar cada partido" y se encuentra "en muy buena forma". "Todos los jugadores quieren jugar los 90 minutos. Lo decidiré mañana teniendo en cuenta el estado físico de cada jugador", apuntó.



Subrayó que, independientemente de los deseos de cada jugador, no quiere que los teóricos titulares lleguen muy cargados de partidos a los cruces.



Destacó la figura del joven delantero del Rennes, Jeremy Doku, del que destacó su madurez, pese a sus 19 años. "Se ha ganado ser titular. No he visto un jugador como él. Está en gran forma", argumentó.



Donde no habrá cambios, insistió, es en la portería: "Courtois será titular".



En cuanto a Finlandia, destacó que llevan "mucho tiempo" jugando de la misma forma. "Es un equipo que defiende muy bien y que está muy bien organizado. Han recibido un gol en 180 minutos. Estás disfrutando. Esta Eurocopa demuestra que si no estás al cien por ciento, no es fácil ganar partidos", señaló.



Aunque cree que para los "Búhos reales" disputar su primera Eurocopa ya es un éxito, cree que no se rendirán hasta el último minuto. "Son muy competitivos. Tienen la oportunidad de clasificarse para los octavos", resaltó. EFE