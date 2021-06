Merkel escéptica por los "estadios llenos" en países vecinos por la Eurocopa

Eurocopa

Viernes 18| 2:21 pm





La canciller alemana, Angela Merkel, mostró este viernes su "escepticismo" ante la visión de "estadios llenos" en algunos países vecinos con motivo de la Eurocopa y a pesar de la pandemia de coronavirus.



Interrogada al respecto en una rueda de prensa en Berlín junto al presidente francés, Emmanuel Macron, Merkel pidió "prudencia" y mantenerse alerta pese a la mejora de las cifras en gran parte del continente europeo, especialmente por la amenaza que supone la variante Delta de la covid.



"No podemos hacer como si el coronavirus se hubiera acabado", aseguró la canciller, que dijo que se han recuperado "muchas libertades" en las últimas semanas gracias a la caída de la incidencia acumulada, pero aún no "todas".



Merkel reconoció que, pese al refuerzo de la cooperación en el ámbito sanitario dentro de la UE, las competencias en materia de restricciones siguen anidadas en el nivel nacional.



Esto hace que algunos países permitan estadios llenos, mientras en Alemania los aforos para los partidos de la Eurocopa están fuertemente limitados, y que otros hayan relajado las restricciones a la entrada de personas procedentes de Reino Unido más rápidamente que su país o Francia.



Macron reconoció a este respecto que algunos socios europeos -sin citar nombres- han reabierto antes sus fronteras a los británicos para favorecer el turismo, a pesar del riesgo que supone la propagación en Reino Unido de la variante Delta.



Los equipos en sí no son el problema, indicó, ya que están siguiendo estrictos protocolos de seguridad, pero los movimientos masivos de aficionados pueden suponer un mayor riesgo en tiempos de pandemia.



Ni Merkel ni Macron quisieron responder a la pregunta de si consideraban acertada la decisión de que, en estas condiciones, la final y las semifinales de la Eurocopa se vayan a celebrar en Londres.



Las autoridades alemanas pidieron este viernes "máxima prudencia" ante la variante Delta del coronavirus y advirtió del peligro que representarían los viajes a Reino Unido.



"Mi gran preocupación es la expansión de la variante Delta en el Reino Unido y Londres es una de las sedes de la Eurocopa. No se debe viajar a zonas de variantes", dijo el ministro de la Cancillería, Helge Braun en una entrevista con el grupo de medios de comunicación RND.



Alemania ha calificado al Reino Unido como zona de variantes ante lo que Braun recordó que "quien viaje a Londres tiene que someterse a dos semanas de cuarentena al volver a Alemania". EFE