¡Revolución total! El Barcelona cambiará a todos sus entrenadores para la próxima temporada

El pasado miércoles 29 de mayo el Fútbol Club Barcelona hizo oficial uno de los anuncios más esperados de la temporada. El alemán Hansi Flick fue nombrado como el nuevo entrenador del combinado blaugrana a partir de la próxima temporada 2024/2025 del fútbol europeo. El ex seleccionador de Alemania firmó un contrato por las próximas dos temporadas en los banquillos catalanes.

De esta manera, Xavi Hernández abandonó su lugar como director técnico del Barça luego de dos temporadas y media al mando. Joan Laporta, presidente del club, decidió cesarle del cargo un mes después de ratificarlo en su posición en rueda de prensa, entre lágrimas y abrazos.

Cambio radical en todas las áreas profesionales

Sin embargo, Xavi no ha sido el único entrenador que abandonó su cargo al final de la presente temporada. El FC Barcelona vivirá una profunda renovación en sus banquillos para la campaña entrante, ya que tan solo uno de los seis entrenadores que están al mando de los seis equipos profesionales seguirá ejerciendo su cargo el año que viene: Carlos Ortega del balonmano.

Por lo que respecta al banquillo del primer equipo femenino, Jonatan Giráldez tampoco seguirá al frente del equipo que ha hecho historia alzando un póker de títulos y revalidando la Champions League. El gallego habría decidido abandonar el club español el pasado mes de diciembre, para así emprender un nuevo capítulo en su carrera en los Estados Unidos.

Jesús Velasco optó por no renovar su contrato y finalizar su etapa como blaugrana y apunta a ser el nuevo seleccionador español de fútbol sala. Asimismo, tampoco lo hará Edu Castro, a quien el club ha decidido no renovarle su contrato como entrenador de hockey patines.

Por último, Roger Grimau podría unirse a esta lista, luego de que el equipo de baloncesto no pudiese forzar el cuarto partido y caer en los tres enfrentamientos de las semifinales del 'play-off' de la Liga Endesa ante el Real Madrid.