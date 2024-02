¿Deco cuestionó el modelo del Barcelona? Los detalles de estas polémicas declaraciones (+Video)

En estos tiempos hay que cuidar mucho lo que se dice o, también, lo que algunos dicen que dijiste. Y sobre esto, ahora mismo, existe un incendio, metafóricamente hablando, en el entorno del FC Barcelona, en el que varios grupos de opinión se están haciendo eco de unas supuestas declaraciones del director deportivo de la entidad, Deco, en las que habría puesto en duda uno de los orgullos de la afición: el ADN Barca.

Y sí, para entender todo, primero hay que mencionar lo que la revista portuguesa Nascer do Sol afirmó como palabras del directivo. "Hay que romper con el pasado (…). La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Cambia mucho y profundamente. Hay un método que está agotado y tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma", habría dicho Deco para sorpresa de muchos, mientras la interpretación llevaba todo por el sendero de una crítica al estilo que tanto gusta en el Barcelona.

Sin embargo, con el estruendo ya en los medios, salió información que apuntaba a que Deco desmentía que sus palabras correspondieran un dardo al modelo culé y que sus declaraciones no estaban matizadas. De hecho, el mismo periodista que entrevistó al directivo azulgrana, Alfonso de Melo, brindó una versión más reposada.

"La frase pronunciada por Deco en la entrevista de la revista necesita aclaración. No es decisión ni voluntad de Deco de cambiar de método ni de paradigma, pero fue Xavi quien señaló ese camino con su salida. La deficiente explicación del texto no implica la posición de Deco ni apunta a su voluntad", dijo de inicio el comunicado de Melo.

"Que la nota se entienda como pretende Deco y esa no es su postura. La mala interpretación de la frase es culpa del autor y no de las palabras del director deportivo del Barcelona, que está totalmente de acuerdo con el presidente en este tema, como quiso subrayar. Por nuestra parte, sólo podemos aceptar la mala redacción disculpándonos obviamente con Deco, que no tiene nada que ver con ello", agregó el periodista.

Encuentro con Xavi

Si a alguien le tomó por sorpresa las declaraciones del director deportivo fue al mismísimo Xavi Hernández, quien -al ser preguntado en rueda de prensa- no escondió su asombro, al tiempo que añadía que eso no es lo que él veía a diario con el directivo: "No es lo que a mí me comunica. Él cree en el modelo y en el ADN Barça, además ha jugado aquí. Yo no puedo decir nada más, no sé".

Estas declaraciones de Xavi fueron en rueda de prensa, posterior al 3-3 del Barcelona contra Granada, pero aún quedaba algo más por aclarar y, según Marca, ya eso se produjo, con un supuesto encuentro entre el director deportivo y el entrenador catalán, donde el mismo Deco habría transmitido la misma versión que la revista portuguesa matizó, defendiendo su creencia en el modelo blaugrana. El técnico, siempre según la información del portal español, quedó conforme con sus explicaciones.

Pese a todo, el propio portugués no se ha pronunciado, aunque ya su versión está intentando hacer un control de daños en la entidad culé, mientras el debate está en la mesa sobre los que defienden a rajatablas el modelo y los que piden cambios en el mismo.