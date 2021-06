Berizzo: Paraguay enfrentará con carácter y rebeldía el debut ante Bolivia

Copa América

(EFE).- Paraguay debutará este lunes ante Bolivia en su primer partido de la Copa América, que enfrentará con "carácter y rebeldía", como dijo este domingo a los medios el seleccionador de la Albirroja, Eduardo Berizzo.



Paraguay llega a este torneo luego del empate ante Uruguay y la derrota ante Brasil en las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022.



La intención de la selección paraguaya, al margen de los esquemas que utilice Berizzo en el campo, "es tener el control de la pelota y atacar", con el objetivo de "ganar siempre".



El entrenador de Paraguay se refirió a Bolivia como "un rival que repliega y sale muy rápido", por lo que los paraguayos tendrán que "elegir muy bien el control de la pelota y no perderla ingenuamente".



"La pelota detenida también es un aspecto a tener en cuenta, usar detenidamente el balón, con criterio, encontrando los espacios sin exponerte a que una pérdida vía contraataque te haga daño", comentó el seleccionador en la conferencia de prensa.



Tras los resultados de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022, los objetivos de Berizzo para esta Copa América son "seguir creciendo, consolidar la idea y tratar de ganar todos los partidos".



No obstante, reconoció que algunos de sus jugadores llegan con "un desgaste muy grande" después de los dos partidos anteriores, y se evaluará su recuperación de cara a construir el equipo con el que Paraguay salga al campo este lunes.



Junto con el técnico también compareció el capitán de la selección paraguaya, Gustavo Gómez, quien espera que esta Copa América sirva para que el equipa siga creciendo.



"Nuestra idea es consolidar el equipo. Siempre cada jugador, en su selección o en su equipo, entra para ganar, para pelear... y en nuestro caso no va a ser diferente (...)", expresó el capitán albirrojo.



Gómez aseguró que el equipo llega fortalecido después de los sinsabores en las eliminatorias sudamericanas y valoró los días de entrenamiento que ha tenido todo el plantel completo para "corregir errores".



"Hemos pasado momentos muy difíciles hace mucho tiempo. Somos un grupo muy joven, pasamos por muchos cambios dirigenciales... No es excusa, pero creo que el grupo está creciendo, estamos mejorando", manifestó.



Gómez se refirió al partido ante Bolivia como una "linda prueba" para demostrar el nivel de la Albirroja y valoró los "buenos resultados en los últimos partidos" de la selección rival. EFE