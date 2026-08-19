Tributo al legado de Juan Gabriel llega al Centro Cultural Chacao

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Caracas rinde homenaje musical a una de las figuras más trascendentales de la música hispanoamericana. El próximo 28 de agosto, a las 7:00 pm, el Centro Cultural Chacao se convertirá en el epicentro del amor eterno del público y el júbilo ranchero con un espectáculo concebido para exaltar la vigencia del legado musical de Juan Gabriel, a diez años de su partida física.

De la mano de Ricardo de Castro, intérprete reconocido en toda Iberoamérica por este maravilloso show, se recreará en una escena un espectáculo del inolvidable “Divo de Juárez”. El cantante de origen colombiano se vestirá de mariachi para entonar un repertorio con los temas más famosos del cantante y compositor nacido en Parácuaro, Michoacán; acompañado de su orquesta banda en vivo

Cabe recordar que el astro de la canción falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, conmoviendo a millones de seguidores en todo el mundo que, desde entonces, han hecho sonar muchos de los casi 2 mil temas que el artista compuso e interpretó a lo largo de su carrera, marcando la historia musical de su tierra natal y de todo el continente con ventas que, de acuerdo a la Academia Latina de la Grabación, superan los 100 millones de discos.

La elección de Caracas para esta fecha conmemorativa responde a la entrañable e histórica conexión que siempre unió a Juan Gabriel y a De Castro con el público caraqueño, ciudad en la que el intérprete colombiano conoció al compositor mexicano y en la que recibió la venia de sus interpretaciones y homenajes, siendo el único intérprete autorizado por el propio Juan Gabriel para representarlo.

A su vez, Venezuela no solo fue uno de los primeros territorios internacionales en abrazar masivamente su propuesta del cantautor mexicano en la década de los setenta, sino que

Se convirtió en un hogar afectivo donde el artista ofreció multitudinarias presentaciones que aún permanecen en la memoria colectiva del país.

Las entradas para este irrepetible Homenaje a Juan Gabriel están a la venta a través de las páginas Liveri en las taquillas del Teatro, en Cinex.