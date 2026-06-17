Expareja de Juan Gabriel revela detalles sexuales de ‘El Divo de Juárez’

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Las declaraciones de Carlos Alberto Calderón, expareja de Juan Gabriel, han generado atención por el nivel de detalle con el que describe cómo era convivir con el intérprete de “Amor eterno”.

Según su testimonio, su relación con el mexicano no fue convencional ni estable en términos tradicionales, sino más bien una dinámica abierta en la que el cantante mantenía múltiples vínculos y una vida personal muy activa.

Calderón relata que, en distintas ocasiones, el propio artista le habría pedido apoyo para conseguir compañía masculina, algo que hoy vuelve a encender la conversación sobre el estilo de vida del ícono mexicano.

Las explosivas declaraciones sobre Juan Gabriel

Uno de los fragmentos más comentados de la entrevista es la forma en la que Calderón describe la intensidad sexual del cantante. De acuerdo con sus palabras, Juan Gabriel vivía su intimidad de una manera apasionada y sin límites convencionales.

Carlos Alberto, quien conoció al icónico artista en el año 2003, afirmó que, “el Kama Sutra se queda corto” para describir el comportamiento íntimo de ‘El Divo de Juarez’.

“Te puedo decir que era un apasionado, en algún momento comenté que era una persona adicta al sexo”, comentó el azteca en una entrevista exclusiva para la Revista TV y Notas.

Fogosas peticiones de Juan Gabriel

En la entrevista, Calderón también recuerda que su vínculo con el cantante no se definía como una pareja formal tradicional. Señala que Juan Gabriel tenía una forma particular de relacionarse, en la que combinaba afecto, cercanía emocional y una marcada independencia afectiva.

Según sus confesiones, al artista no le gustaba estar mucho tiempo con una sola persona, situación que los llevó a separarse, pues, al cumplir 25 años, Carlos ya no encajó en el gusto del mexicano, quien prefería jóvenes en el rango de 20 y 21 años de edad.

“No fuimos una pareja formal. No le gustaba tener una sola persona por mucho tiempo. Se aburría y los botaba. Como amante, era cariñoso, pero posesivo. Te quería tener cerca de él siempre. No se podía ir a algún lado solo. Mandaba a gente que te cuidara”, apuntó.

Asimismo, siempre mantuvieron una relación abierta. Carlos cuenta que una vez, mientras se hospedaban en la Ciudad de México, ‘Juanga’ le pidió ayuda para conseguir algunos trabajadores sexuales para estar con ellos.

Ante la solicitud, Calderón eligió personalmente a los invitados. Sin embargo, entre varios candidatos, el cantante habría pasado la noche solo con uno de ellos, una situación que, de acuerdo a sus declaraciones, se repitió en múltiples ocasiones.

“Les preguntó nombre y fecha de nacimiento, para la cuestión de los signos chinos. A él le gustaba eso. A todos les dio 100 dólares. Solo con uno pasó la noche y le dio mucho más di...ro. Todos eran mayores de edad. En 2 ocasiones más le conseguí otros muchachos”, confesó.