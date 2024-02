Sofía Vergara se va a juicio con el hijo de Griselda Blanco y este es el resultado de la audiencia

El pasado 25 de enero de 2024, la plataforma de Netflix estrenó la serie “Griselda” inspirada en la vida de “La Madrina de la Cocaína”, aquella colombiana que llenó de nerviosismo a Estados Unidos y a su país con la sangre fría con la que llevaba a cabo sus negocios. La producción fue protagonizada por Sofía Vergara, quien tuvo que someterse a diferentes procedimientos de maquillaje y estilismo para lograr el parecido con la famosa narcotraficante.

Poco antes del lanzamiento que batió récord de reproducciones, el único hijo sobreviviente de la barranquillera llamado Michael Corleone, impuso junto a su esposa una demanda en contra del equipo de la serie en el condado de Miami-Dade, solicitando que suspendieran la emisión del proyecto, pues él no había autorizado a Netflix usar la imagen y semejanza de su progenitora.

Aunque en la denuncia Corleone afirmó que, en los últimos años se estuvo reuniendo con los productores y también con la protagonista para desarrollar el libro y programa que se encuentra realizando de su madre. Pero, su queja inició cuando los acusó de haber utilizado datos en “Griselda” que él les había dado y no le dieron una ganancia de ello, así como tampoco le dieron los créditos.

De igual forma, criticó que, la actriz de 51 años no lo tomó en cuenta al momento de decidir encarnar a Blanco: “Me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo y el papel bien hecho, por qué no se acercó a la familia o por qué no se contactaron conmigo, el hijo menor que compartió con ella día y noche, el que sabía cómo hablaba, caminaba”.

Sin embargo, el lío terminó y de acuerdo a unos documentos que logró conseguir el portal de noticias The Hollywood Reporter, el abogado de la familia de “la madrina” desestimó la denuncia con prejuicio, por lo que Michael no puede volver a demandar a la producción ni a Sofía ante los tribunales.

Aunque fue manejado “bajo cuerda”, el caso retumbó en Vergara y en una entrevista habló lo que estaba sucediendo con Michael Corleone Blanco, quien fue producto de la relación entre la narcotraficante y Darío, el cual trabajaba para ella previo a su relación. “Tú sabes que así son estas cosas. Creo que Michael, el hijo de Griselda, también está escribiendo un libro (…) Su mamá estuvo presa cuando era muy pequeño, mucho sufrimiento. Tengo muchas ganas de leer su libro, la verdad”, declaró.