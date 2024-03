Sigue la mala racha: Karol G desconsolada por fallas en su concierto de Guatemala (+Imágenes)

Sin duda alguna, este fin de semana para la cantante colombiana Karol G, no ha sido nada fácil. Luego del incidente que sufrió su avión, lo que pudo haber causado una tragedia, la antioqueña llegó a Guatemala para su primer show en el país, sin embargo, no todo salió como esperaba y la mala suerte la persiguió, ya que, una falla eléctrica impidió que deslumbrara en el escenario.

Cuando ya comenzaría el espectáculo en el Explanada Cayalá, la tarima se encontraba sin energía eléctrica por lo que no podía llevar a cabo el concierto como normalmente lo hace con el juego de luces y toda la maquinaría. No obstante, para cumplirle a su público le propuso seguir cantando así pues su banda sí contaba con electricidad, a lo que todos accedieron y pudo cantar sus temas.

A pesar del apoyo de los fanáticos, la reggaetonera no pudo contener las lágrimas y lamentó haber sufrido dos incidentes el mismo día, por lo que insinuó que alguna mala vibra estaba encima de ella y su carrera. En unos videos que se hicieron virales en internet, se aprecia a la artista muy conmovida y llorando mientras se dirigía a los asistentes.

“No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver mi show y lo vamos a hacer”, expresó. Horas antes, había agradecido a sus seguidores el apoyo y las bendiciones, además recalcó que, no iba a fallarle a los guatemaltecos que estaban realizando largas filas desde hace días para poder verla.

La "brujería"

En octubre del 2023, la pitonisa cubana Mhoni Vidente habló sobre lo que hoy está sucediendo con la paisa, pues le advirtió sobre los accidentes en especial en avión. “Karol G, te tienes que cuidar, es una alerta porque el diablo está detrás de ti. Cuídate de los accidentes, del avión; quieren verte triste e infeliz (…) Ella se tiene que cuidar en el avión, se tiene que cuidar de las brujerías”, comentó.

En las mismas predicciones, la profeta indicó que, esas mismas malas vibras provocarían que la reggaetonera termine con su actual pareja, Feid. “Karol G es una de las personas colombianas más queridas, está en su momento, pero está arrastrando situaciones que le van a estar haciendo cortar con su novio”, dijo. Lo más sorprendente es que Mhoni reveló que el culpable de todo sería el boricua Anuel AA: “Anuel es un santero de primera, se las sabe todas, es un babalao, junta todo el mundo y del que me lanza, me la paga”, relató.