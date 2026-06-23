Shakira lanzará la versión en español de "Dai Dai", el tema oficial del Mundial 2026

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La estrella colombiana Shakira se prepara para lanzar la versión en español de la pegajosa canción “Dai Dai”. El tema oficial de la FIFA 2026 que estará disponible en las plataformas digitales y coincide con el juego de la selección de Colombia en la justa deportiva, jugada en México, Canadá y Estados Unidos.

Estreno en pleno partido de Colombia

Shakira, quien cantó por primera vez el tema en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, lanzará el tema la noche este martes 23 de junio, en el marco del choque entre su natal Colombia y República Democrática del Congo.

El cara a cara entre las naciones se realizará en el Estadio Guadalajara de México, partido en el que la barranquillera cruza los dedos para que su nación gane y siga avanzando en la competencia deportiva, en la que Francia lidera como uno de los favoritos.

La ganadora de cuatro Premios Grammy ha comentado del lanzamiento, asegurando que se escuchará durante el partido.

Los seguidores de la popular “Loba” se mantiene a la expectativa de la versión, y si tendrá videoclip oficial, como lo tiene la versión oficial en inglés, que fue estrenado el 23 de mayo de 2026.

El significado detrás de "Dai Dai"

El término "Dai Dai" es el nombre de la canción interpretada por Shakira para la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol 2026. El título proviene de una expresión coloquial italiana que significa "vamos", "dale" o "ánimo".

La también empresaria, compositora y que participa por cuarta ocasión con la FIFA, estará en el show de cierre del torneo, que se realizará el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.