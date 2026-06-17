Filtran video de Shakira y su nueva conquista en un club nocturno

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En la mañana de este 17 de junio, el mundo se despertó con las imágenes de Shakira y el actor Manuel García-Rulfo saliendo de un hotel en Los Ángeles. Ahora, surge un nuevo material en un club nocturno de la ciudad.

Tras un día libre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cantante hizo de las suyas en una cita con el guapo actor en el Sunset Tower Hotel. Las fotografías fueron capturadas por DeuxMoi, cuenta de entretenimiento especializada en filtraciones y exclusivas de celebridades.

Si bien no hay evidencia de un posible romance, todo apunta a una relación cercana donde algo podría estarse cocinando entre los dos. Luego de ser pillados en la salida del hotel, subieron a un auto para continuar con su escapada.

Shakira y Manuel García-Rulfo en la pista de baile

En las plataformas digitales filtraron un video de Shakira y Manuel García-Rulfo en el club La Floridita de Los Ángeles. En las imágenes, la intérprete de “Dai Dai” sacó sus pasos prohibidos de salsa en la pista de baile. Según el portal Quién, el material fue grabado previo a su visita al Sunset Tower Hotel.

La pareja optó por el reconocido local cubano con orquesta en vivo. Por su parte, La Floridita, desde su fundación en 1987, está inspirado en la famosa bodeguita de La Habana, Cuba, que alcanzó notoriedad por la recurrente visita del legendario Ernest Hemingway.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Para algunos seguidores, el nombre del actor mexicano puede resultar menos conocido que el de la cantante colombiana. Manuel García-Rulfo se ha consolidado durante los últimos años como una de las figuras latinoamericanas con mayor proyección en Hollywood.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, el intérprete logró abrirse paso en la industria cinematográfica estadounidense participando en importantes producciones internacionales.