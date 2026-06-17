¿Nuevo amor para Shakira? Las fotos con un reconocido actor que encendieron las redes

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Shakira vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez por unas fotografías filtradas en las últimas horas, las cuales han provocado una auténtica tormenta mediática al mostrar a la cantante colombiana junto a un actor mexicano saliendo de un hotel en Los Ángeles.

Se trata de Manuel García-Rulfo, con quien la barranquillera se fue al exclusivo Sunset Tower Hotel, tras presentar uno de sus primeros shows en esta nueva etapa de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Las imágenes que "comprometen" a Shakira

Las fotografías comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales después de ser difundidas por la popular cuenta de espectáculos DeuxMoi, especializada en filtraciones y exclusivas de celebridades.

Las imágenes muestran a ambos artistas en las inmediaciones del hotel ubicado en West Hollywood. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia pública que confirme una relación sentimental entre ellos.

A pesar de ello, las fotografías fueron suficientes para alimentar todo tipo de teorías en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a analizar detalles sobre el encuentro, el lenguaje corporal y el momento en que ambos abandonaron el establecimiento.

La aparición pública junto al mexicano ocurre en un momento especialmente intenso para Shakira. La artista atraviesa una de las etapas más exitosas de su carrera reciente gracias a su gira mundial que ha conseguido llenar estadios en varias ciudades de Estados Unidos y América Latina.

Además, hace apenas unos días la barranquillera volvió a captar la atención global al participar en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, evento en el que interpretó “Dai Dai”, el tema oficial del torneo.

Su presencia en la ceremonia generó enorme repercusión internacional y confirmó nuevamente el peso que tiene como una de las artistas latinas más influyentes del planeta.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Aunque para algunos seguidores el nombre del actor mexicano puede resultar menos conocido que el de la cantante colombiana, Manuel García-Rulfo se ha consolidado durante los últimos años como una de las figuras latinoamericanas con mayor proyección en Hollywood.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, el intérprete logró abrirse paso en la industria cinematográfica estadounidense participando en importantes producciones internacionales.

Su popularidad se ha incrementado notablemente gracias a proyectos de gran alcance y recientemente volvió a ganar notoriedad por su participación en la franquicia “Jurassic World”.

Su perfil discreto y alejado de los escándalos ha contribuido a construir una imagen pública reservada, razón por la que la aparición junto a Shakira tomó por sorpresa a muchos seguidores del espectáculo.