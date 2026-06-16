Shakira habla de su conexión irrompible con los Mundiales

Suscríbete a nuestros canales

Shakira hizo su debut en la historia de los mundiales en 2006 con su éxito “Hips Don’t Lie”. Desde entonces, ha sido protagonista de cuatro torneos con canciones que han trascendido. En este sentido, tras su actuación en la fiesta inaugural en Ciudad de México, la colombiana conversó con People sobre su paso por el campeonato.

En la conversación con la revista, se refirió a su vínculo con el deporte y cómo esta competición fue determinante en la conformación de su familia y, por supuesto, su carrera musical.

Shakira, reina indiscutible de los mundiales

Desde su primera presentación en Alemania 2006, Shakira hizo historia con “Waka Waka” en África 2010, con “La La La” en Brasil 2014 y, ahora, “Dai Dai” en el Mundial 2026. Su nombre ya es historia, siendo proclamada por el público como “la reina de los mundiales”.

Por su parte, al unir música y fútbol se crea una conexión profunda convertida en tradición; así lo dejó saber durante la entrevista. “Es increíble que tenga esta conexión con el fútbol que parece irrompible”, declaró a People.

“Cada mundial es algo realmente mágico. Y creo que este se tratará de unir a la gente en este momento tan delicado, tanto a nivel social como político”, agregó Shakira.