Mundial 2026: Shakira hace acto de presencia en el juego de Argentina vs Austria

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La estrella colombiana Shakira se encuentra disfrutando del partido de Argentina contra Austria en el Dallas Stadium, de Texas, Estados Unidos.

Shakira disfrutando del partido

La barranquillera se encuentra en una tribuna exclusiva disfrutando del juego y apoyando a la selección de Argentina, juntos a sus hijos, Sasha y Milan, esté último se ha mostrado muy cariñoso, intentado darle un beso en la mejilla.

Shakira creadora de la exitosa canción “Dai Dai” himno oficial del mundo 2026, se muestra muy sonriente y feliz de estar con sus hijos mirando el partido, que hasta el momento gana Argentina.

En un breve momento que la barranquillera de 49 años fue captada por la cámara, lanza besos al público y sonríe.

Recordemos que la justa deportiva que se realiza simultáneamente en México, Canadá y Estados Unidos.