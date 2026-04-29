Servando y Florentino, Nicky Jam y otros artistas brindarán concierto gratis en Caracas

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Se ha confirmado que Caracas vibrará con las presentaciones de varios artistas nacionales e internacionales. Fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ofreció detalles de lo que será el evento musical que promete tener ocho tarimas.

Anuncio de conciertos

Confirmó que serán Oscar D’León, Porfi Baloa, Servando y Florentino y Sistema de Orquestas y Coros, los artistas nacionales que brindarán conciertos gratuitos para el público.

Mientras, que en la parte internacional serán Nicky Jam y Justin Quiles, los que cantarán a toda la capital los temas más importantes de sus carreras musicales.

"Habrá artistas que van a estar dando lo mejor de sí en un canto para la paz de los venezolanos y las venezolanas", aseguró el diputado.

Fecha para el evento musical

Será el viernes 1 de mayo que se realizará el concierto en La Carlota, como parte de la celebración de El Día Internacional de los Trabajadores.

“Confluirán artistas nacionales e internacionales, sin ningún tipo de alusión a los elementos de la división. Ahí van a estar artistas cantándole a la paz”, expresó el hermano de Delcy Rodríguez.