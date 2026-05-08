Rafael "El Pollo" Brito comparte emotivo video del fallecido Eduardo Serrano

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Para el cantante y animador venezolano Rafael “El Pollo” Brito, el recuerdo del primer actor Eduardo Serrano sigue más vivo que nunca. Así lo demostró recientemente a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde rememoró un momento especial con el galán de la TV.

Un recuerdo lleno de alegría

El intérprete de “Arroz con leche” posteó un clip de una celebración pasada en la que aparecía Serrano, quien falleció el 11 de septiembre de 2025 a los 82 años en Estados Unidos, tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón.

En el video se observa a Serrano disfrutando de una comida mientras Brito lo llamaba con insistencia; al percatarse, el actor voltea y reacciona con el humor que lo caracterizaban.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de afecto, destacando el comentario de su hija, Magaly Serrano, quien resaltó el profundo vínculo entre ambos: “Te quería y admiraba con su alma”, escribió.

Palabras del alma

“El Pollo” acompañó el material con un sentido mensaje en el que resaltó la calidad humana y el optimismo de Serrano, quien en vida vivió romances con figuras del entretenimiento nacional como Carmen Julia Álvarez y Mirtha Pérez.

“Mi querido Eduardo, que Dios lo tenga en su gloria. Siempre con su cariño, su sonrisa y alegría”, expresó el músico.

La partida de Eduardo Serrano causó un profundo impacto en el mundo del entretenimiento, dejando una huella imborrable en la memoria gracias a sus impecables interpretaciones en producciones icónicas como “Las Amazonas”, “Cumbres Borrascosas”, “Emilia” y “Simplemente María”, entre otras.