Profesor Briceño expone un secreto de Maite Delgado: “Sé que ella no lo va a contar”

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La animadora venezolana, Maite Delgado, salió a relucir en “El Cuartico” luego de que el Profesor Briceño contara una faceta poco conocida de su personalidad sobre su disposición a ayudar económicamente a personas de su entorno que atraviesan complicadas situaciones médicas.

La revelación ocurrió mientras los integrantes del podcast conversaban sobre la relación que Maite suele mantener con las personas que forman parte de sus equipos de trabajo.

Según el relato de Briceño, la presentadora no se limitaría a conocerlos en el ámbito profesional, sino que también estaría pendiente de sus vidas personales y de las dificultades que pudieran atravesar.

El detalle de Maite Delgado que sorprendió al Profesor Briceño

De acuerdo con el comediante, una de las características que más le llama la atención de Maite es su capacidad para recordar los nombres de las personas que trabajan con ella y mantenerse cercana a quienes han formado parte de sus equipos.

Esa cercanía, según explicó, le permitiría conocer situaciones familiares o problemas de salud que algunas de estas personas enfrentan. Cuando se entera de que alguien necesita asistencia médica y no cuenta con los recursos suficientes, la presentadora buscaría la manera de colaborar.

Briceño aseguró que, en determinadas ocasiones, la exreina de belleza habría llegado a asumir gastos médicos y operaciones sin esperar que las personas beneficiadas le devolvieran el dinero.

Incluso, según su relato, algunas ayudas se habrían gestionado de manera tan discreta que quienes recibían el apoyo inicialmente no sabían quién estaba detrás de la colaboración.

El caso de una joven que enfrentaba leucemia

Entre las historias que contó el Profesor Briceño destacó la de una de sus alumnas, cuyo tratamiento contra la leucemia habría sido financiado por Maite Delgado.

Según explicó, la animadora habría cubierto económicamente el proceso médico que necesitaba la joven y, además, habría dejado claro que no quería recibir el dinero de vuelta.

Briceño recordó que Maite habría hablado con la madre de la muchacha para pedirle que no intentara devolverle la cantidad entregada. De acuerdo con su versión, incluso le habría advertido que se molestaría si insistía en hacerlo.

La anécdota fue utilizada por el comediante para mostrar una faceta de la presentadora que, según él, suele mantenerse alejada de los reflectores, siendo una mujer que ayudaría sin buscar reconocimiento público.

Precisamente la discreción sería uno de los aspectos que más llamó la atención en el relato. Briceño sostuvo que Maite no tendría interés en hacer públicas este tipo de acciones y que esa sería la razón por la que decidió compartir la historia.

“Yo lo cuento porque sé que ella no lo va a contar”, expresó el comediante durante el episodio.