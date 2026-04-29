Pareja de Chiqui Delgado llora la partida de un ser querido: "Se nos fue"

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El respetado periodista mexicano Jorge Ramos está de luto por la muerte de su amigo, compañero, periodista y camarógrafo, Martin Guzmán. Fue a través del espacio informativo “Así veo las cosas”, que extalento de Univisión lamentó la partida del hombre con quien vivió momentos increíbles.

Jorge muy sentido

Ramos informó que Martín Guzmán tuvo un terrible accidente automovilístico durante el fin de semana, dejando un profundo vacío en familiares, amigos y las personas que trabajaron con él en la televisión.

Jorge que lleva años de relación con la venezolana Chiquinquirá Delgado, destacó que el fallecido fue parte fundamental del espacio “Así veo las cosas” que lleva con éxito en YouTube, y el cual creó tras su salida de la planta Univisión, donde duró años al frente de “Al Punto”.

“Martín Guzmán que me ha acompañado durante décadas en esta profesión, se nos fue. Tuvo un terrible accidente automovilístico este fin de semana, y ya no está con nosotros. Así que este no es un programa normal", expresó.

El periodista de 68 años recordó momentos vividos con el hombre, en especial un viaje que realizaron juntos por diversos países, entre ellos Venezuela.

“Lo quiero recordar como ese último día en que me regaló ese gansito, iba saliendo del estudio y le dije: 'Adiós Martín'”, dijo.

Muestras de condolencias

Los seguidores de Jorge y espectadores del espacio no dudaron en comentar palabras de condolencias por verlo tan afectado, con los ojos aguado y hablando tan especial del fallecido.