Néstor Brito Landa denuncia estafa: "Por favor ayúdenme"

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El periodista, locutor y ancla del Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa, denunció un su perfil de Instagram el uso de su imagen y voz para crear información falsa con Inteligencia Artificial (IA).

Alerta sobre fraudes en Telegram

En el clip el también profesor universitario aparece simulando la narración de una noticia sobre una supuesta oportunidad de inversión por parte de una mujer, que aseguraba que la suma inicial era mínima y con el tiempo se multiplicaría.

La inversión era recibida en la plataforma Telegram y aseguraban que todo el proceso estaba respaldado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

“Una vez más están haciendo uso de mi imagen y voz a través de IA. No caigan en estafas señores esta información es totalmente FALSA. Hagan caso omiso y por favor ayúdame a reportarlo”, escribió.

Acciones legales ante el CICPC

El apoyo fue inmediato para Néstor, uno de ellos de un internauta que le recomendó colocar una denuncia en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a lo que él respondió que ya inició las acciones legales pertinentes.

“Querido Dr. Muchísimas gracias, si ya estamos en ello”, escribió.

En los últimos años el uso de la IA es un tema que ha afectado a varios artistas como Olga Tañón, Daniel Sarcos y Maite Delgado, quienes también denunciaron una situación muy parecida a la de Néstor Brito Landa.