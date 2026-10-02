Miss Venezuela 2026: Ellas son las representantes de cada estado en el certamen

Inició el mes y con él la temporada de la belleza del Miss Venezuela. La noche de 1 de octubre, el estudio 1 de Venevisión se vistió de gala para recibir a las 25 candidatas que recibirían la banda con el estado que representarán de aquí en adelante en el certamen.

Las únicas que ya conocían al estado que defenderán eran Miss La Guaira, Miss Bolívar y Miss Distrito Capital, quienes habían sido elegidas previamente.

Bajo la conducción de Leo Aldana, Venezuela conoció formalmente a cada reina de belleza.

¿Quién representa cada estado?