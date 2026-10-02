Miss Venezuela 2026: Ellas son las representantes de cada estado en el certamen

Inició el mes y con él la temporada de la belleza del Miss Venezuela. La noche de 1 de octubre, el estudio 1 de Venevisión se vistió de gala para recibir a las 25 candidatas que recibirían la banda con el estado que representarán de aquí en adelante en el certamen.
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Las únicas que ya conocían al estado que defenderán eran Miss La Guaira, Miss Bolívar y Miss Distrito Capital, quienes habían sido elegidas previamente.
Bajo la conducción de Leo Aldana, Venezuela conoció formalmente a cada reina de belleza.
¿Quién representa cada estado?
- Amazonas: Andris Benitez
- Anzoátegui: Eugenia Moreno Marramao
- Apure: Oriana Bottaro
- Aragua: Valentina Morales
- Barinas: Melani Martin
- Bolívar: Sara Estefanía Fernández
- Carabobo: Emiliana Carvallo
- Cojedes: Laura Sofía
- Delta Amacuro: Iriana Pinto
- Dependencias Federales: Victoria Duarte
- Distrito Capital: Daniela Sotillo
- Falcón: Sofía Pascuzzo
- Guárico: Claudia Herrera
- La Guaira: Sofía Fernández
- Lara: Albany Camacaro
- Mérida: Lexly Vergel
- Miranda: Maria Isabel Barrios
- Monagas: Grecia Bitchachi
- Nueva Esparta: Sara Pignataro
- Portuguesa: Shuruk Elbounna
- Sucre: Fanny Martínez
- Táchira: Delia Santander
- Trujillo: Maria Berenice Aguilar
- Yaracuy: Gabriela Vegas
- Zulia: Oriana Nava