Miss Venezuela 2026

Miss Venezuela 2026: Ellas son las representantes de cada estado en el certamen

El templete liderado por Nina Sicilia prendió oficialmente los motores 

Por

Bárbara Chirino
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 10:03 am
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Miss Venezuela 2026: Ellas son las representantes de cada estado en el certamen
Miss Venezuela 2026 / Cortesía

Inició el mes y con él la temporada de la belleza del Miss Venezuela. La noche de 1 de octubre, el estudio 1 de Venevisión se vistió de gala para recibir a las 25 candidatas que recibirían la banda con el estado que representarán de aquí en adelante en el certamen.

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Las únicas que ya conocían al estado que defenderán eran Miss La Guaira, Miss Bolívar y Miss Distrito Capital, quienes habían sido elegidas previamente.

Bajo la conducción de Leo Aldana, Venezuela conoció formalmente a cada reina de belleza.

¿Quién representa cada estado?

  1. Amazonas: Andris Benitez
  2. Anzoátegui: Eugenia Moreno Marramao
  3. Apure: Oriana Bottaro
  4. Aragua: Valentina Morales
  5. Barinas: Melani Martin
  6. Bolívar: Sara Estefanía Fernández
  7. Carabobo: Emiliana Carvallo
  8. Cojedes: Laura Sofía
  9. Delta Amacuro: Iriana Pinto
  10. Dependencias Federales: Victoria Duarte
  11. Distrito Capital: Daniela Sotillo
  12. Falcón: Sofía Pascuzzo
  13. Guárico: Claudia Herrera
  14. La Guaira: Sofía Fernández
  15. Lara: Albany Camacaro
  16. Mérida: Lexly Vergel
  17. Miranda: Maria Isabel Barrios
  18. Monagas: Grecia Bitchachi
  19. Nueva Esparta: Sara Pignataro
  20. Portuguesa: Shuruk Elbounna
  21. Sucre: Fanny Martínez
  22. Táchira: Delia Santander
  23. Trujillo: Maria Berenice Aguilar
  24. Yaracuy: Gabriela Vegas
  25. Zulia: Oriana Nava

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