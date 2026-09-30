Miss Venezuela: Hora para ver la Gala de Presentación 2026

Mañana el jueves 01 de octubre a las ocho de la noche el escenario del Estudio 1 de Venevisión se vestirá de gala para dar inicio a los eventos de la Temporada Miss Venezuela 2026.

A través de la señal abierta de Venevisión y la multiplataforma de Venevisión Media, el público podrá disfrutar en vivo de la Gala de presentación el primer gran encuentro con las aspirantes de este año.

Miss Venezuela / Cortesía

Nuevas misses en acción

La producción, que será conducida por Leo Aldana, reunirá a las 25 aspirantes que recibirán las bandas oficiales de los estados del país que representarán durante la edición 2026.

En paralelo, Andrea Rubio será la encargada de presentar el streaming que se transmitirá a través de la aplicación Venevisión Play y el canal de YouTube del certamen, con detalles exclusivos de la noche.

EDICIÓN SOLIDARIA Y DE ESPERANZA

En el marco de los 74 años de historia del concurso, Miss Venezuela le dará un enfoque especial a la temporada, transformando la presentación en un espacio de esperanza tras los acontecimientos que marcaron al país por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Bajo el lema "Belleza con propósito: Unidos por Venezuela", la gala iniciará con un sentido reconocimiento de solidaridad, destacando la vocación de servicio y el trabajo de voluntariado de las actuales reinas y se anunciará la participación de las candidatas en el "Teletón Venevisión 2026" que se llevará a cabo el 17 de octubre.

OPENING EN VIVO Y MODA FUTURISTA

Durante la primera noche de la belleza, la audiencia disfrutará de un opening en vivo con un imponente espectáculo de luces al ritmo del tema "Las superestrellas del Miss Venezuela", donde las 25 candidatas compartirán escenario con Silvia Maestre (Miss Supranational de las Américas 2026), Valeria Di Martino (Miss International Venezuela 2025), Mística Núñez (Miss Venezuela World 2025) y Clara Vegas Goetz (Miss Universe Venezuela 2025).

Tras la revelación oficial de los estados, la noche cerrará con un fashion show futurista lleno de vanguardia y marcará el inicio formal de las votaciones para las "Bandas especiales", gala que se transmitirá el 05 de noviembre. El público no solo podrá votar desde la página web www. Miss Venezuela.com, sino que también conocerá el código QR desde el que podrá acceder a contenido exclusivo e interactivo de la temporada.