Migbelis Castellanos revela el nombre de su segunda hija

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La cuenta regresiva para Migbelis Castellanos ya comenzó. La animadora venezolana celebró recientemente el baby shower de su segundo bebé y aprovechó la especial ocasión para revelar su nombre, uno de los detalles que había mantenido con mayor reserva durante su embarazo.

La celebración tuvo lugar en Casa Ylang Ylang, un exclusivo jardín de estilo victoriano ubicado en Homestead, Florida, y estuvo marcada por una delicada decoración en tonos pastel.

El escenario elegido también llamó la atención porque se trata del mismo lugar donde Nadia Ferreira celebró anteriormente el baby shower de su hija Myla.

Migbelis Castellanos ya tiene nombre para su bebé

Aunque durante buena parte del embarazo la conductora había mantenido el misterio sobre cómo llamaría a su segunda hija, el baby shower terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para descubrirlo.

La pequeña se llamará Alma, una niña que llegará para completar la familia que Migbelis ha formado junto al empresario estadounidense Jason Unanue. La pareja ya tiene un hijo, Caden, quien nació el 25 de marzo de 2025 y ya se convirtió en hermano mayor.

En las fotografías y videos compartidos por la venezolana se pudo apreciar el ambiente íntimo de la celebración, con detalles femeninos, flores y una paleta de colores suaves que acompañaron la espera de Alma.

“Gracias a todos los que le demuestran amor a mi niña Alma aun sin haber nacido. Comenzamos el mes de la verdad, hoy son 36 semanas ya en la recta final!”, escribió Castellanos al compartir imágenes de este momento tan especial.

Aunque Jason Unanue no estuvo presente en el baby shower compartidas por Migbelis, la presentadora estuvo acompañada por personas cercanas que quisieron celebrar junto a ella la inminente llegada de la bebé.

Así anunció Migbelis su segundo embarazo

La llegada de Alma comenzó a tomar forma públicamente el 30 de marzo de 2026, cuando Migbelis sorprendió a sus compañeras y a la audiencia de Desiguales al anunciar que estaba embarazada nuevamente.

La venezolana hizo la revelación durante una transmisión desde Sevilla, España, y mostró un test de embarazo positivo. Con evidente emoción explicó que durante los últimos meses del año tendría que ausentarse del programa porque volvería a convertirse en mamá.

El anuncio ocurrió apenas unos días después de que Caden cumpliera su primer año de vida. La noticia también tuvo un detalle particularmente especial y es que, Migbelis contó que había guardado el secreto mientras participaba en el medio maratón de Miami.