¿Marjorie de Sousa embarazada a sus 46 años? Esto respondió la actriz venezolana

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La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa rompió el silencio sobre los rumores de un embarazo, que tomaron los medios de comunicación en los últimos días. La criolla sin tapujos, también habló de su reciente ingreso a asistencia médica por un dolor.

Marjorie rompió el silencio

Las declaraciones fueron realizadas a su regreso a la pieza “Perfume de Gardenia”, en la que interpreta el personaje de Gardenia Peralta.

La exreina de belleza comentó a los medios no que no es un bebé como estaban informando, sino un virus que se alejó en su barriga, ocasionándole malestares muy fuertes.

Destacó que aunque regresó a la pieza bailando, cantando y actuando, aún se mantiene en observación de los especialistas para poder recuperar su salud al cien por ciento.

“Se complicó porque pues tengo tres bacterias, no es un bebé, son tres bacterias y un virus en mi panza que se les antojó quedarse ahí. Y literal no me querían dejar salir de la clínica porque pues no me controlaron al cien”, expresó.

Dedicada a su carrera

Luciendo radiante con el vestuario oficial de la pieza, la venezolana agradeció por las muestras de preocupación del público y dejó muy claro que no está en sus planes tener otro bebé.

“Sí, sí, viene feliz de la vida, pero no son mis planes, con mi enano tengo, la verdad estoy muy feliz con mi hijo”, dijo.

El encuentro con los picantes reporteros del país azteca, finalizó con la criolla de 46 años destacando sentirse plena, feliz y agradecida con Dios por todo el trabajo que tiene en el teatro y la televisión.