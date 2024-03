Marian Valero hace un importante anuncio en medio de su pleito legal (+Video)

Finalizando el mes de febrero, la actriz venezolana Marian Valero volvió a la palestra, pero no de la mejor manera, y es que, en lugar de ocupar los titulares de la prensa por un logro profesional la criolla está en boca de todos por ser acusada de extorsión a la empresaria venezolana Carmen Sánchez, lo que levantó el polvo y ahora está siendo solicitada por la Interpol e investigada por el Ministerio Público venezolano.

Un silencio inminente por parte de la venezolana había marcado esta historia, sin embargo, en una historia de Instagram hizo un anuncio importante con el que seguramente destapará la olla sobre lo que está sucediendo. Asimismo, rechazó que estaban intentando hackear su cuenta en la red de la camarita y hasta estuvieron haciendo lives desde su perfil.

“Hoy intentaron nuevamente hackear mi cuenta. No he estado en vivo, no entiendo con qué finalidad. El día lunes (11 de marzo) a las 8 de la noche hora Miami, 9 de la noche hora Venezuela daré mi comunicado. Muchísimas gracias a todo por su solidaridad”, dijo acompañando la información con una imagen que dice: “Cuando necesitaba una mano encontré una pata”.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo a la información suministrada por Carmen Sánchez en el programa Ronda TV, Valero la ha estado extorsionando con “exponer sus negocios ilegales”, solo si no cancelaba la jugosa suma de 500.000 dólares americanos. Esto sucedió en varias ocasiones y la empresaria fue difamada a través del portal VDigital 24, del que Marian es socia.

Tras la revolución que esto causó, el fiscal general de la República Tarek William Saab informó que, la actriz y también dos extrabajadores de Carmen serían investigados por los siguientes delitos: Extorsión agravada, incitación al odio y asociación para delinquir. Además, son calificados de pertenecer a una mafia que extorsiona a sus víctimas con exponerlas al escarnio público.