Mariam Habach, Miss Venezuela 2015, de luto por la muerte de un ser querido

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La Miss Venezuela 2015, modelo y odontóloga venezolana Mariam Habach se encuentra de luto al confirmarse la muerte de su abuela materna, Gesua Lo Presti de Santucci.

Detalles de la partida.

La noticia fue difundida en las redes sociales, por medios regionales de El Tocuyo, estado Lara, localidad donde residente la familia de Mariam.

“Expresamos nuestras más sentidas palabras de consuelo a su hija, la señora Pascualina Santucci, y a su nieta, la ex Miss Venezuela Mariam Habach, por la muerte”, escribió una cuenta en Instagram.

El deceso de la señora Lo Presti ocurrió el sábado 16 de mayo. Los actos fúnebres se realizaron el domingo 17 de mayo en la Capilla Santo Domingo, de Barquisimeto, en una ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos.

Hasta el momento no se conoce de qué murió la señora y su reconocida nieta, Mariam Habach, no se ha pronunciado por la dolorosa partida.

Comentarios del público

“Lamentable pérdida de gente trabajadora de este pueblo”, “Todopoderoso por el descanso eterno de su alma y por el consuelo necesario”, son algunas de las condolencias para la familia.