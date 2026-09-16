María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" recibió un emotivo homenaje en Telemundo

La trayectoria y el legado de la actriz María Antonieta de las Nieves, la icónica “La Chilindrina”, siguen más vigentes que nunca. Así quedó demostrado en Telemundo, donde le realizaron un emotivo homenaje por los años de diversión y sonrisas que ha llevado a todo el mundo con el personaje de la niña pecosa.

Gran homenaje

Fue en el programa "Hoy Día" donde la mexicana recibió una sorpresa muy emotiva: un grupo de niñas caracterizadas con la ropa y los accesorios de aquella jovencita que se dio a conocer por todo el mundo en la vecindad de "El Chavo del 8".

Con lágrimas en los ojos, la humorista agradeció a la producción del programa mañanero toda la atención, el cariño y las muestras de amor a sus años de trabajo.

“Nunca había visto tantas Chilindrinas tan bonitas. Que Dios los bendiga a todos, gracias por gustarles llevar felicidad a las familias, gracias por gustarles las cosas limpias y sanas para la televisión. Muchísimas, muchísimas gracias, los amo”, comentó emotiva la artista.

Retiro de "La Chilindrina"

Las niñas bailaron en el homenaje especial mientras María Antonieta permanecía en una silla llena de mucha emoción, más ahora que anunció su retiro del icónico personaje de “La Chilindrina” y de las exigentes giras de trabajo que realizó por más de 50 años por el mundo.

El momento despertó la emoción del público del programa por un homenaje tan grande a la actriz, quien durante sus años en la serie "El Chavo del 8" dio voz a importantes canciones como “Peluchín”, “Eso, eso, eso”, “La vecindad del Chavo”, entre otras.