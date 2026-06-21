El sentido homenaje de María Antonieta de las Nieves a Rubén Aguirre a 10 años de su muerte

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El universo de "El Chavo del 8" volvió a convertirse en tendencia luego de que María Antonieta de las Nieves, recordada mundialmente por su papel de 'La Chilindrina', compartiera un sentido homenaje a Rubén Aguirre, el entrañable 'Profesor Jirafales', al cumplirse diez años de su fallecimiento.

La publicación, difundida en el marco del décimo aniversario luctuoso del actor mexicano, reavivó la nostalgia entre millones de seguidores de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, quienes aún mantienen vivo el recuerdo de uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana.

El homenaje a Rubén Aguirre

De las Nieves dedicó un cariñoso mensaje a su compañero de elenco, recordando no solo al actor, sino también al legado del personaje que interpretó durante años en la icónica producción televisiva.

“Tu legado sigue vivo”, escribió la mexicana junto a imágenes de vivencias entre ambos que, para ella, fueron muy especiales.

El gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde fanáticos de distintas generaciones comenzaron a compartir escenas, frases y recuerdos del clásico personaje que marcó la infancia de millones de personas en América Latina.

Rubén Aguirre: el inolvidable 'Profesor Jirafales'

Rubén Aguirre, quien dio vida al estricto pero entrañable profesor de la vecindad, falleció en junio de 2016, dejando un legado imborrable en la historia de la televisión hispana.

Su personaje se convirtió en un símbolo de autoridad, ternura y humor dentro del universo creado por Chespirito, especialmente por su relación cómica y romántica con Doña Florinda, así como por sus célebres expresiones que quedaron grabadas en la cultura popular.

A una década de su partida, su figura sigue siendo recordada como una de las más representativas del elenco original de la serie.