Aleska Génesis habría abandonado reality de Telemundo por Alicia Machado

Dentro de poco la cadena Telemundo estrenará el reality "Juego de Villanos", el cual tiene un elenco de figuras reconocidas que se encuentra ya en Bogotá, Colombia, realizando todas las grabaciones.

Salida de Aleska

Entre los nombres que se manejan están las de dos venezolanas, Alicia Machado y Aleska Génesis, personalidades que en el pasado han tenido fuertes enfrentamientos.

Parece que la rivalidad entre ambas habría llegado hasta el reality de Telemundo, así lo han revelado cuentas de realities en Instagram, asegurando que la producción tendría favoritismo con la Miss Universo 1996.

En un reciente video Aleska aparece en Miami tras según haberse retirado de la competencia, la cual tiene en expectativa a los amantes de los realities por ser un formato diferente y con solo figuras controversiales y polémicas.

"Estoy volviendo a mi rutina, necesitando mucho cariño y amor", dice Aleska en el clip.

Detalles de "Juego de Villanos"

Dicen que el ganador o ganadora se llevará la suma de $200,000 en efectivo y que entre los seleccionados se encuentran Yina Calderón, Luca Onestini, Sergio Mayer, Julia Argüelles, Alicia Machado, Naomi Mejía, entre otros.

Aunque la fecha exacta del estreno todavía no ha sido publicada por Telemundo, podría ser para finales del venidero mes de octubre.