Niurka Marcos se le va encima Alicia Machado y la llama “bruja sin cerebro”

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Niurka Marcos demostró una vez más que cuando se trata de decir lo que piensa no suele guardarse nada. La actriz y vedette cubana protagonizó un momento de tensión durante una transmisión de Hoy Día, específicamente en el segmento “Los Dados de tu Vida”.

La dinámica dejó que el azar decidiera el tema que debía abordar y, cuando apareció el turno relacionado con la venezolana Alicia Machado, Niurka aprovechó para recordar un episodio que aparentemente todavía tiene presente.

Niurka Marcos sin titubeos contra Alicia Machado

“Es una bruja sin cerebro”, soltó la cubana entre risas. Pero la frase no quedó allí. Con un tono mucho más contundente, calificó a Machado de “inhumanamente desubicada” y “desaforada”.

La actriz también cuestionó el comportamiento de la exreina de belleza y aseguró que, desde su perspectiva, Alicia Machado tiene el ego demasiado elevado.

Aunque las declaraciones más recientes volvieron a ponerlas en el centro de la conversación, la historia entre Niurka y Alicia no comenzó ahora. Las dos han tenido diferencias públicas en distintos momentos, incluso antes de coincidir en La Casa de los Famosos All-Stars.

Encontronazos de Niurka y Alicia

Uno de los episodios que marcó su relación ocurrió en 2022, cuando Machado habló sobre la supuesta práctica de brujería dentro de La Casa de los Famosos. Niurka reaccionó públicamente y arremetió contra la venezolana por sus comentarios.

La tensión volvió a quedar expuesta en 2025, cuando Alicia ingresó a La Casa de los Famosos All-Stars y protagonizó un fuerte encuentro con Niurka durante una dinámica de “congelados”.

La cubana incluso rompió las reglas del reality al moverse para responderle a Machado, provocando uno de los momentos más comentados de aquella edición.