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Aleska Génesis cautiva en redes sociales con pequeño bikini

La modelo de 34 años se mostró muy feliz en la pasarela con ajustadas y sensuales prendas 

Por

Elvis González
Martes, 02 de junio de 2026 a las 07:40 pm
Aleska Génesis cautiva en redes sociales con pequeño bikini
Aleska Génesis / Cortesía
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El Miami Swim Week 2026 fue el escenario en el que la modelo, chica reality y animadora Aleska Génesis, mostró su figura con un pequeño bikini. La belleza criolla se apoderó de la pasarela con mucha actitud.

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Aleska brillando

A través de Instagram Aleska posteó video desfilando para lo que fue su Colección Brilleska x Niné, que llevó por nombre “SIRENA DEL DESIERTO”.

Muy al estilo vaquera, la exparticipante del reality “La casa de los famosos” se mostró muy segura en el escenario. 

“Lo que comenzó como un destello se convirtió en una visión. Y esa visión sigue creciendo con cada pasarela. Brilleska × Niné, así comienza junio enfocada y agradecida por lo que estoy haciendo”, escribió en redes. 

Génesis fue la encargada de la apertura del evento de moda, en el que vistió a varias modelos, entre ella sus hermanas, Bárbara y Michell Castellanos.

Entregada al diseño

Aseguró que la moda le apasiona, en especial por todo el proceso creativo y los meses previos al lanzamiento.

Para Aleska es fundamental que en la pasarela la mujer se sienta confiada, segura y con piezas que resalten cada parte del cuerpo.

Telemundo estuvo de invitado especial  en el desfile, entrevistando a la criolla que hace días viajó a Los Ángeles, California, para presentar el casting de Victoria’s Secret.

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