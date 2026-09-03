Marco Michetti barre el piso con Alicia Machado y recuerda su polémico reinado

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El diseñador venezolano Marco Michetti volvió a encender la polémica al hablar sin filtros sobre Alicia Machado, con quien mantiene una relación marcada por los desencuentros.

Durante su paso por Miami, el modista conversó con Gustavo Campos para el podcast “Luego de la pausa” y aprovechó el espacio para lanzar duras críticas contra la exreina de belleza.

Michetti no se limitó a cuestionar la personalidad de Machado. También recordó el reinado que obtuvo en 1996 y la mediática batalla que enfrentó por su aumento de peso mientras ostentaba la corona de Miss Universo.

Marco Michetti califica de “vulgar” a Alicia Machado

Durante la entrevista, el diseñador aseguró que tiene una opinión bastante negativa sobre la también actriz. Sin rodeos, la calificó de “vulgar” y “mal hablada”, al tiempo que cuestionó la manera en que, según su percepción, Machado se ha comportado públicamente.

“Ganó el Miss Universo, era su noche, pero luego fue muy mala como Miss Universo”, afirmó Michetti al referirse a la etapa posterior a su coronación.

Asimismo, insinuó que la también actriz padece de algún trastorno mental. “Ella a veces pierde la noción, yo pienso que ella debe tener alguna patología (…) ella vive en una controversia, vive insultando a la gente”

El polémico aumento de peso durante su reinado

El barquisimetano también sacó a relucir el episodio relacionado con el peso de Machado. La exreina aumentó considerablemente de peso después de ganar la corona, situación que rápidamente se convirtió en un asunto mediático.

La venezolana obtuvo el título de Miss Venezuela en 1995 y posteriormente viajó a Las Vegas, donde ganó Miss Universo 1996, convirtiéndose en la cuarta venezolana en conquistar la corona. Su triunfo, sin embargo, quedó ligado a una de las controversias más recordadas de la historia.

De acuerdo con antecedentes publicados por Univisión, Alicia llegó a aumentar unas 40 libras, equivalentes a aproximadamente 18 kilos.

El caso escaló hasta el punto de que Donald Trump, entonces propietario del Miss Universo, la expuso públicamente mientras realizaba ejercicios frente a periodistas y fotógrafos en Nueva York.