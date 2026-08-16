Marco Michetti tilda de vulgar a Alicia Machado

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Para nadie es un secreto la afilada y sincera lengua que tiene el diseñador venezolano Marco Michetti. En una reciente entrevista con Vanessa Senior, Marco reveló unos fuertes mensajes que recibió de la Miss Universo, actriz y empresaria Alicia Machado.

Fuerte polémica

Marco explicó que la situación comenzó cuando en una entrevista con Javier Ceriani, le preguntaron quién vestía mejor, si Alicia Machado o Génesis Aleska.

Con total sinceridad, el diseñador barquisimetano respondió que Aleska Génesis tiene mejor estilo, al ser una mujer delgada y alta.

Opinión diferente tuvo para la Miss Venezuela y Miss Universo, destacando que tenía el vientre muy grande para vestirse con transparencias.

“Alicia se viste inadecuadamente, con transparencias, y tiene el vientre muy grande”, comentó sin nada de filtros, despertando la indignación de Machado.

Reacción de Alicia

El también preparador de reinas destacó que, tras haber realizado la opinión en contra de Alicia, ella le escribió por Instagram, lanzando fuertes palabras que él prefirió ignorar.

“Ellas son enemigas y Alicia me escribió de todo por privado de Instagram. Es demasiado vulgar”, comentó.

Michetti indicó que no realizó escándalo, ya que próximamente viajará a Miami y no quiere tener ningún problemas de llegarse a encontrar a la empresaria y ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos”.