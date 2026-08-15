Jean Carlo Simancas responde a Alicia Machado

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El mundo del espectáculo venezolano se revolucionó recientemente cuando la ex Miss Universo Alicia Machado confesó públicamente que durante su juventud estuvo enamorada del eterno galán de telenovelas Jean Carlo Simancas.

Lo que la actriz quizás no esperaba era que el reconocido intérprete no solo escucharía sus palabras, sino que le respondería con un mensaje lleno de la galantería que lo caracteriza.

Jean Carlo Simancas y Alicia Machado / Cortesía

Jean Carlo Simancas responde

Tras el revuelo causado por las declaraciones de la exreina de belleza, se pudo conocer la reacción del actor. Lejos de esquivar el tema, Simancas se sintió profundamente halagado por los elogios, por lo que decidió dedicarle un emotivo texto que demuestra que la caballerosidad que describió Alicia sigue intacta.

"Hola, Alicia. Ayer me hicieron llegar tu mensaje o tu comentario, y fue un remanso entre la cantidad de historias que se cruzan en la tensa sucesión de malas noticias que corren por la intrincada complejidad de las redes", comenzó expresando el actor.

Asimismo, aprovechó para viajar en el tiempo y recordar el impacto que le causó la actriz cuando sus caminos se cruzaron por primera vez.

"Gracias por el buen momento y la memoria... Gracias por ese sentimiento y por lo bonito que me recuerdas. También recuerdo la fiesta, mi encuentro con la reina del baile, de Venezuela y del universo: qué guapa estabas y con aquella mirada de quererse comer el mundo", detalló.

"Demasiada energía junta"

Pero el intercambio no se quedó solo en el recuerdo, pues Simancas reveló una divertida anécdota del pasado que involucra al recordado zar de las telenovelas, Arquímedes Rivero. Al parecer, Machado le había confesado al productor sus deseos de compartir escenas con el galán, una dupla que nunca se materializó.

"En una ocasión alguien me confesó que una vez le dijiste a Arquímedes Rivero que te gustaría trabajar conmigo. Estoy seguro que el viejo zorro lo tomó en cuenta. Sin embargo, es posible que él pensara: 'mejor no, demasiada energía junta'", bromeó Jean Carlo.

Para cerrar su mensaje con broche de oro, el histrión le dejó las puertas abiertas a una futura colaboración actoral, lanzándole un reto muy tentador a la ex Miss Universo: "Pero, si haces tu serie, te tomo el guante; a ver qué hace la pantalla con tanta energía en el mismo recuadro. Un gran abrazo. Estamos en el cariño".

Es cuestión de tiempo para saber si ambas figuras concretan la posible colaboración, que desde ya podría anticiparse como uno de los más esperados.