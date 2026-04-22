‘La Chilindrina’ publica doloroso mensaje por la muerte del actor de ‘El Chavo del 8’

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En la madrugada del 21 de abril se reportó el fallecimiento de Ricardo de Pascual, querido actor de ‘El Chavo del 8’, un duro golpe para todos los que pertenecieron a la producción de Chespirito.

La Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) compartió la triste noticia que enluta a María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘La Chilindrina’.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, escribieron en un post de Instagram.

Ricardo de Pascual se ganó el corazón del público con su personaje en la vecindad como ‘El Señor Calvillo’, ‘El Señor Hurtado’ y un mesero en el restaurante de ‘Doña Florinda’. Según los primeros reportes, el actor de ‘El Chavo del 8’ habría fallecido de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

María Antonieta de las Nieves se despide

A través de sus plataformas digitales, la añorada ‘Chilindrina’ compartió un doloroso mensaje para despedir a quien fue su compañero set. En el texto agradece a Ricardo por haber formado parte del proyecto.

“Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual. Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”, destacó.

La publicación la acompañó con una recopilación de imágenes del actor que falleció a los 85 años.