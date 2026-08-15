Madre de Andrea Villarroel sale en su defensa tras polémica con Inés María Calero

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Villaroel atraviesa un momento de tensión y polémica, tras haber comentado en una entrevista la difícil relación que lleva desde hace varios años su suegra, la Miss Venezuela 1987, Inés María Calero.

Las declaraciones de Andrea

En una reciente entrevista, Andrea comentó que Inés María es una mujer con mucho sentido de pertenencia por sus hijos, en especial con el mayor, el cantante Jonathan Moly, fruto de la relación que sostuvo con Miguel Moly.

Asimismo, reveló que la exreina de belleza y actriz llegó a correrla de su casa en una ocasión por no aceptar el romance con el intérprete de "Sayonara".

“Desde un principio ha sido muy complicado. Ella es una señora que tiene mucho sentido de pertenencia y ahora he entendido que eso radica en cuando no estás satisfecha emocionalmente con tu pareja”, expresó.

Villaroel, casada desde hace años con Jonathan y tienen tres hijos, destacó que su vínculo son su suegro, Miguel Moly, es mucho mejor desde que él se separó de Inés María Calero.

El respaldo familiar

Dichas palabras de Villaroel fueron apoyadas por su madre, la señora Susy Villaroel, quien en un mensaje de Instagram, indicó que han sido 13 años de complicaciones con Inés María.

La señora aseveró que Andrea ha aguantado muchas situaciones difíciles y que los límites, el respeto y la prudencia deben ser parte fundamental en la relación de parejas.

“Cuántas verdades, calma y madurez. Hemos aguantado me incluyo, este camino que empezó hace 13 años y no ha sido nada fácil. Pasó mucho tiempo para poner cada cosa en su lugar y dejar que Dios se encargara de todo”, escribió.

Hasta el momento Inés María no se ha pronunciado por las palabras de su nuera.