Lila Morillo Cumple 86 años: La eterna reina del "Cocotero" y exesposa de José Luis Rodríguez

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Este viernes 14 de agosto cumple 86 años Lila Morillo, la gran diva de la música venezolana, quien desde sus comienzos ha forjado un legado único en la industria del entretenimiento nacional, legado que hoy siguen sus hijas, Liliana y Lilibeth Morillo.

Un legado único

Hablar de Lila es mencionar palabras de excelencia, entrega, profesionalismo y conocer muy bien cómo ser la "chica rating". Fueron múltiples las ocasiones en que la conocida "La Maracucha de Oro" deslumbró en la pantalla del gigante "Súper Sábado Sensacional", cantando con grandes como Las Chicas del Can, Juan Gabriel, su hermana Anita y hasta con Mirla Castellanos, con quien en muchas ocasiones el público enfrentó.

Hoy su legado en la música y la televisión se mantiene más vigente que nunca, con canciones que siguen en el corazón de muchos fanáticos por toda Venezuela como "La jaula de oro", "El Cocotero", "Fuego lento", "Tres meses de vida", "Propiedad privada", "Guanaguanare" y "El moñongo", esta última del año 2015.

Lila, conocida por muchos como "La Gran Diva de Venezuela", simboliza la época de oro de la televisión nacional, en especial por haber vivido años de amor con José Luis Rodríguez "El Puma", para muchos su gran amor, con quien tuvo dos hijas, las cantantes Liliana y Lilibeth.

La ruptura de ambos artistas fue en su momento un acontecimiento muy grande en todo el país, que duró por muchos años y reseñado en los medios más importantes de farándula nacional.

Además de los éxitos en la música, Morillo también probó la actuación participando en importantes producciones como "Macarena", "Viva la Pepa", entre otras.

Vida en Miami

Desde hace algunos años, la zuliana se encuentra radicada en Miami, Estados Unidos, donde hace meses vivió un momento un gran momento, al ver a su nieta Galilea casada con el músico Avrii Castle.

Galilea fue de las primeras en pronunciarse por la vuelta al sol de Lila, compartiendo imágenes posando muy felices.

"Feliz cumpleaños a MI regalito de Dios. Dios me regala otro año a tu lado, soy la más bendecida. Te amo", escribió.

Liliana y Lilibeth no se han quedado atrás y también han escrito en redes sociales el gran amor que tienen por su famosa progenitora.