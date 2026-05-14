Así fue la romántica boda de la nieta de Lila Morillo y "El Puma" en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Galilea López y el músico Avrii Castle han colocado el gran “broche de oro” a su amor, casándose la tarde del miércoles 13 de mayo en Miami. Para ocasión tan especial la joven contó con la presencia de su familia, su abuela Lila Morillo, su mamá Liliana Rodríguez, y su tía Lilibeth Morillo.

Una ceremonia marcada por la emoción

La novia lució un traje vaporoso en color blanco, cabello recogido y maquillaje suave, que en ocasiones se corrió por las lágrimas de felicidad al sellar su amor con el músico.

No solo Galilea se dejó ver clásica, también su madre, abuela y tía, se mostraron muy elegantes con trajes en color negro.

Entre familiares y amigos, Galilea y Castle se juraron amor eterno, con unas palabras hermosas de Liliana Rodríguez, por el nuevo camino de ambos deseando amor, respeto, entendimiento y mucha felicidad.

“Es una promesa cumplida por celebrar la unión de ambos. Brindamos por su felicidad, los bendecimos en el nombre de Jesús y pidiendo que siempre estén juntos”, dijo emocionada.

Sin duda, las palabras y el brindis hicieron despertar la emoción en los presentes, en especial en Lila, quien se escuchó muy feliz detrás del video.

Música y figuras del espectáculo

A la celebración no podía faltar la buena música a cargo de Lila Morillo, quien cantó a todo pulmón “Eres tú”, de Mocedades, un gesto que conmovió profundamente a su nieta.

Al evento también asistieron reconocidas figuras de la industria del entretenimiento y allegados a la familia, entre quienes destacaron las actrices Lupita Ferrer y Carolina Tejera, además del animador Pedro Padilla.