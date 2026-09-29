La verdad detrás del enfrentamiento entre Jacqueline Aguilera y Alicia Machado

Jacqueline Aguilera volvió a hablar de Miss Venezuela 1995, uno de los capítulos más recordados de su trayectoria en los concursos de belleza y certamen en el que compartió escenario con Alicia Machado, quien terminó llevándose la corona nacional.

La exreina venezolana abordó aquella competencia durante una conversación con Osmel Sousa en el programa “En una noche tan linda con Osmel”, donde también dejó claro cómo vivió en aquel momento su relación con Machado y qué significó para ella no obtener el título principal.

Jacqueline Aguilera asegura que no se sintió derrotada

Aunque Alicia Machado fue coronada Miss Venezuela 1995, Aguilera aseguró que nunca vivió aquel resultado como una derrota.

Su objetivo, según explicó, estaba enfocado desde el principio en representar a Venezuela en el Miss Mundo, competencia a la que llegó como Miss World Venezuela.

Finalmente, Aguilera conquistó el título de Miss Mundo 1995 en Sun City, Sudáfrica, mientras Machado posteriormente ganó Miss Universo 1996 en Las Vegas. De esta manera, las dos venezolanas terminaron consiguiendo coronas internacionales de enorme relevancia.

¿Qué dijo Jacqueline sobre Alicia Machado?

Uno de los puntos que más llamó la atención de la conversación fue precisamente su percepción sobre la maracayera durante el concurso.

Aguilera explicó que no veía a Alicia como una rival directa que amenazara sus aspiraciones profesionales. Incluso recordó que la representante de Yaracuy no estaba inicialmente entre las candidatas que concentraban las mayores expectativas del público y la prensa.

Sin embargo, reconoció las características que terminó jugando a favor de Alicia frente al jurado como su carisma, espontaneidad y simpatía. Para Jacqueline, esos atributos hicieron la diferencia en la votación que terminó entregándole la corona nacional a Alicia.

Las diferencias entre Alicia y Jacqueline no son nuevas. En diciembre de 2025, Machado lanzó fuertes críticas contra su excompañera después de que esta se pronunciara en defensa de otras exreinas venezolanas.

Alicia llegó a calificarla públicamente de “fracasada”, lo que generó controversia en redes sociales y desempolvó la rivalidad entre ellas.