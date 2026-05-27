La razón por la que Kerly Ruiz debe mandar a su hija y padres a Venezuela

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La actriz y presentadora venezolana Kerly Ruiz se prepara para asumir un importante reto en su carrera profesional, al sumarse como participante del reality “Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales". En el show de Univisión, la criolla enfrentará a 25 participantes atléticos, extrovertidos y decididos a ganar.

Preparación y una dura decisión familiar

Desde hace varios meses, Ruiz se prepara muy fuerte para la competencia que arranca el próximo 2 de junio, intensificando su rutina de entrenamientos, alimentación y fuerza para llevarse la victoria.

Sin embargo, el proyecto ha llevado a que la exconductora de “Portadas” tome una decisión muy dura respecto a su entorno familiar. Enviar a los suyos a Venezuela por todo el tiempo que estará en competencia, para así poder estar enfocada completamente.

En una reciente entrevista para el show “Desiguales”, Kerly habló sin filtros de la difícil decisión de tener que dejar atrás a su hija Gail Gabriela Gómez, y sus padres, los señores Nancy y Leopoldo.

El apoyo de sus colegas

“Voy a enviar a mi familia a Venezuela, tengo tres niños en mi casa, mis dos padres de 85 y 87 años. También mi hija de nueve años, hasta la perrita se va a Venezuela. Ellos saben que soy cabeza de hogar”, dijo.

La emoción de las conductoras fue muy bonita para Ruiz, en especial de su compatriota Migbelis Castellanos, quien se mostró muy sentida por la separación por unos meses de Kerly con su familia.

La criolla también se ausentará por un tiempo del programa “¡Siéntese quien pueda”, del cual es parte junto a Carolina Sandoval, Jorge Bernal, entre otros.